この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元メジャーバンドマン・平井拓郎が語る幸福論「バンドだけでは幸せになれない」と断言する理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「QOOLAND」のボーカル・平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて、「38歳。バンドマンの幸福論｜QOOLAND×Halo at 四畳半｜メジャーデビューって幸せ？」と題した動画を公開。ゲストに「Halo at 四畳半」のベース・白井将人氏を迎え、「バンドマンの幸福」について深掘りした。



今回のテーマは、3度目の出演となる白井氏からの持ち込み企画「“幸せ”とは？」。33歳になり、バンド活動休止などを経て自身の価値観が変化したという白井氏は、改めて「幸せ」について考えたいと語る。



これに対し平井氏は、橘玲氏の著書『幸福の資本論』を引用し、幸福は「自由」「自己実現」「共同体・絆」の3つの要素で構成されると解説。そして、これらはそれぞれ「金融資本」「人的資本」「社会資本」という土台に支えられていると持論を展開した。



その流れで、かつてフェスやテレビに多数出演していた頃が一番幸せだったのではないかと問われた平井氏は、「違うわ」と即座に否定。その理由として「家賃が6万円で月収5万円未満だった」「（事務所から独立した時は）自分でウン百万の資本を管理しなきゃいけなかった」と、経済的な自由がなかった時期の苦悩を吐露。「自己実現」と「絆」は満たされても、それだけでは幸せとは言えないと語った。



一方、白井氏は「今、幸せなんですよ」と断言。25歳の頃は自身の活動が全てで「100点の幸せ」を感じていたが、現在はアイドルプロデュースやフェス主催などを通して「他者が喜んでくれること」に喜びを感じるようになり、幸せの総量が増えたと価値観の変化を明かした。



バンドという職業は「自己実現」と「絆」という大きな喜びを得られる一方で、「金融資本」という現実的な課題とも向き合わなければならない。年齢や経験と共に変化する幸福の形について、二人のバンドマンが赤裸々に語り合う内容となっている。