2026年5月17日に運行を終了する「ハローキティ新幹線」。そのフィナーレに向けて様々な企画が動いています。JR西日本などは今月3日、お楽しみ企画を追加する旨を発表しました。2月にはハローキティが車内に登場する「FAREWELL DAY」を開催するほか、3月には新大阪〜博多間を往復する特別な団体ツアーを実施します。さらに2月7日からは、THANKS ART オリジナルグッズ第2弾の販売も始まります。

キティさんも新幹線にご乗車！三原〜福山間で会おう

指定席をガチで押さえろ！限定メッセージカードは争奪戦の予感

2026年2月20日(金)と2月22日(日)の2日間、ハローキティが実際に「ハローキティ新幹線」の車内に登場する特別イベント「FAREWELL DAY」が開催されます。ハローキティはコンシェルジュとともに、三原駅〜福山駅間を走行する「こだま号」に乗車、利用者との時間を楽しみます。

イベントが実施されるのは以下の2列車です。

・1回目：三原駅 9時12分発⇒福山駅 9時26分着（こだま842号）

・2回目：福山駅 13時16分発⇒三原駅 13時34分着（こだま849号）

ハローキティが登場するのは4・5・6号車で、参加には当該区間の指定席券が必要となります。当日はハローキティからのメッセージカード配布（当日限定）や、車内アナウンスでのスペシャルメッセージといった貴重な体験が用意されています。

博多までキティさんが同乗！？往復貸切の贅沢すぎる日帰りツアー

往復で異なる衣装を見せつけるキティさんのプロ意識に脱帽！

2026年3月7日(土)には、新大阪駅〜博多駅間を「ハローキティ新幹線」で往復する特別な団体臨時列車ツアーが開催されます。このツアーの目玉は、ハローキティが往路と復路で異なる衣装を着て各車両に遊びに来る点。他にもおとな向けには「ハローキティ版ひっぱりだこ飯」が用意されているなど、細かいところでこだわりが垣間見られるツアーとなっています。

【ツアー概要】

運行区間：新大阪駅〜博多駅間を日帰りで往復

発売開始：2026年2月6日(金) 13時より

特別演出：往復で異なる衣装のハローキティが登場、お楽しみ抽選会、ワゴンサービスによる車内販売

特典：ツアーオリジナル記念乗車証、ハローキティ新幹線にちなんだ昼食弁当

撮影タイム：往路の途中駅にて約30分間停車し、写真撮影を実施（停車駅は当日発表）

申込は「tabiwa トラベル」で2月6日から受け付けます。詳細はtabiwaトラベル「西の日キャンペーン」ページをご確認ください。電話での予約は受け付けていませんので、事前にWESTER会員登録を済ませておくのがおすすめです。

散財の準備はOK？可愛すぎて語彙力を失う「THANKS ART」第2弾が襲来

1号車限定のあめちゃんにNゲージまで……キティ沼への招待状はこちらです

2026年2月7日(土)からは、運行終了を記念したオリジナルグッズの第2弾が発売されます。注目は、ハローキティ新幹線1号車「HELLO! PLAZA」でしか手に入らない「ハローキティ新幹線 あめ（890円）」です。

HELLO！PLAZA限定（イメージ）

販売箇所は、ハローキティ新幹線車内のほか、京都鉄道博物館、JR西日本エリアの一部駅ナカ店舗、公式オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」や「トレインボックス」など多岐にわたります。

「ハローキティ新幹線」フィナーレ企画の概要

イベント日程と販売情報の詳細

【FAREWELL DAY（車内イベント）】

開催日：2026年2月20日(金)・22日(日)

対象列車：こだま842号（三原駅 9時12分発）、こだま849号（福山駅 13時16分発）

【団体臨時列車ツアー】

出発日：2026年3月7日(土)

予約開始：2026年2月6日(金) 13時より「tabiwa トラベル」にて

【オリジナルグッズ第2弾】

発売日：2026年2月7日(土)

主な販売箇所：1号車「HELLO! PLAZA」、京都鉄道博物館、駅ナカ店舗、オンラインショップ等

2018年のデビューから8年、西日本の各地を結んできたピンクの新幹線がいよいよ引退の時を迎えます。運行終了の2026年5月17日まで、最後までハローキティと一緒に特別な思い出を積み重ねましょう。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664814

