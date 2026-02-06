【mofusand】フレーム型ワッフルが全国のファミリーマートで2月10日（火）に登場！
バンダイより、『mofusand わっふれ〜む』が2026年2月10日（火）より、全国のファミリーマート約1万6400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて販売される。
＞＞＞mofusand わっふれ〜むのパッケージやシールをすべてチェック！（写真6点）
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅの。
グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。2026年1月7日（水）より、アニメ『mofusand』がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中だ。
そんな『mofusand』がわっふれ〜むに登場。ワッフルの凹凸を生かしてフレームに見立てたもちもち生地の表面に、高精細なデザインをプリントした、カスタード味のクリーム入りワッフルだ。
ワッフルには、スイーツをモチーフにした全10種類のにゃんこのイラストをプリント。さらに、約50mm×約50mmの正方形シール1枚付き。四角い形状を活かしたデザインのシールは、描きおろしデザイン1種類を含む全12種類。
（C）mofusand
＞＞＞mofusand わっふれ〜むのパッケージやシールをすべてチェック！（写真6点）
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅの。
グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。2026年1月7日（水）より、アニメ『mofusand』がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中だ。
ワッフルには、スイーツをモチーフにした全10種類のにゃんこのイラストをプリント。さらに、約50mm×約50mmの正方形シール1枚付き。四角い形状を活かしたデザインのシールは、描きおろしデザイン1種類を含む全12種類。
（C）mofusand