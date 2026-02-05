この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「激安すぎる夜行バスに乗って10時間の旅をしてみた！東京→金沢4400円【WILLER EXPRESSプライム】【ウィラー】」と題した動画を公開。東京駅から金沢駅まで、WILLER EXPRESSの夜行バスで移動する10時間の旅の様子を紹介しました。

動画は、東京駅の丸の内南口から始まります。山崎氏は、金沢へ向かう夜行バスの出発時刻まで、駅構内や周辺を散策。ライトアップされた丸の内駅舎を背景に記念撮影をしたり、「ちいかわらんど TOKYO Station」を訪れたりして時間を過ごします。その後、バス車内で食べる夜ご飯を調達するためファミリーマートへ立ち寄り、おにぎりなどを購入しました。

食料の準備を終え、バスターミナルへ向かった山崎氏。しかし、到着した場所が目的の乗り場ではないことが判明します。出発30分前という状況で、慌てて本来の乗り場である八重洲南口のJR高速バスターミナルへ移動。無事、富山・石川行きのWILLER EXPRESSに乗車することができました。

今回乗車した「プライム」シートは、座席の間に可動式パーテーションがあるほか、顔をすっぽり覆うことができる巨大なカノピー（フード）が特徴です。これにより、隣を気にせずプライベートな空間を確保できます。さらに、カノピー内部にはスマホホルダーが設置されており、寝ながら動画視聴も可能。そのほか、ブランケットの無料貸し出しやコンセント、レッグレストも完備されており、長旅でも快適に過ごせる設備が整っています。

バスは定刻通り出発し、10時間の移動を経て翌朝、雪景色が広がる金沢駅西口に到着しました。今回の旅を振り返り、山崎氏は快適な設備のおかげでぐっすり眠れたと語っています。長距離移動の際の選択肢として、参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:12

バスの時間まで東京駅を散策
01:17

【問題発生】バスの乗り場を間違えるハプニング
02:31

WILLER EXPRESSプライムの車内設備を紹介
07:50

10時間の旅を終え、金沢駅に到着

チャンネル情報

山崎NANA(YamazakiNANA)_icon

山崎NANA(YamazakiNANA)

YouTube チャンネル登録者数 1.53万人 1104 本の動画
グルメ系の動画を投稿してます！チャンネル登録よろしくね！年内5万人目標！・TikTokhttp://www.tiktok.com/@nana_n_n_n・Xhttp://Twitter.com/@nana_n_n_n・お仕事の依頼等はコチラからy0818.nana@gmail.com
youtube.com/channel/UCt1YjOq1tr1xDBTzBJ2XHMQ YouTube