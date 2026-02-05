この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東京から金沢に4400円で行ける格安夜行バスを人気YouTuberが体験！「快適でぐっすり寝れた！」

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「激安すぎる夜行バスに乗って10時間の旅をしてみた！東京→金沢4400円【WILLER EXPRESSプライム】【ウィラー】」と題した動画を公開。東京駅から金沢駅まで、WILLER EXPRESSの夜行バスで移動する10時間の旅の様子を紹介しました。



動画は、東京駅の丸の内南口から始まります。山崎氏は、金沢へ向かう夜行バスの出発時刻まで、駅構内や周辺を散策。ライトアップされた丸の内駅舎を背景に記念撮影をしたり、「ちいかわらんど TOKYO Station」を訪れたりして時間を過ごします。その後、バス車内で食べる夜ご飯を調達するためファミリーマートへ立ち寄り、おにぎりなどを購入しました。



食料の準備を終え、バスターミナルへ向かった山崎氏。しかし、到着した場所が目的の乗り場ではないことが判明します。出発30分前という状況で、慌てて本来の乗り場である八重洲南口のJR高速バスターミナルへ移動。無事、富山・石川行きのWILLER EXPRESSに乗車することができました。



今回乗車した「プライム」シートは、座席の間に可動式パーテーションがあるほか、顔をすっぽり覆うことができる巨大なカノピー（フード）が特徴です。これにより、隣を気にせずプライベートな空間を確保できます。さらに、カノピー内部にはスマホホルダーが設置されており、寝ながら動画視聴も可能。そのほか、ブランケットの無料貸し出しやコンセント、レッグレストも完備されており、長旅でも快適に過ごせる設備が整っています。



バスは定刻通り出発し、10時間の移動を経て翌朝、雪景色が広がる金沢駅西口に到着しました。今回の旅を振り返り、山崎氏は快適な設備のおかげでぐっすり眠れたと語っています。長距離移動の際の選択肢として、参考にしてみてはいかがでしょうか。