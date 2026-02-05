この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【最少は最高だ】ケーブルを2本内蔵する最小クラスのモバイルバッテリー『 MATECH PocketCell 10000』をレビューします！」と題した動画を公開した。ケーブル2本を内蔵しながらクラス最小級のサイズを実現した同製品について、スマホユーザーに最適化された利便性の高いモデルであると評価している。



「MATECH PocketCell 10000」は、容量10,000mAhのモバイルバッテリー。戸田氏はまず、そのコンパクトさと約163gという軽さを「軽めのスマホと同じくらい」と評価。光沢のあるホワイトのボディについては「昔のApple製品のような色合い」と述べ、質感の高さを指摘した。



最大の特徴は、LightningとUSB Type-Cの2種類のケーブルを本体に内蔵している点だ。これにより、旧世代のiPhoneから最新のAndroidスマートフォンまで、別途ケーブルを持ち歩くことなく充電が可能。戸田氏はこの点について、様々なデバイスに対応できる利便性を高く評価した。



性能面では、USB Type-Cで最大22.5W、Lightningで最大20Wの出力に対応。バッテリー本体への充電（入力）は最大18Wで行える。また、バッテリー残量が数字で表示されるディスプレイを搭載しており、「100%表示は大好き」と、残量管理のしやすさを称賛した。さらに、本体を充電しながらデバイスへ給電できる「パススルー充電」にも対応しているが、その際は高速充電が停止する仕様であることも解説した。



戸田氏は同製品を「基本的にはスマホ用のバッテリー」と位置づけ、PCの充電には出力不足だとしつつも、スマートフォンやタブレット、イヤホンなどの充電には最適だと結論付けた。ケーブル忘れの心配がなく、小型軽量で残量も一目でわかる同製品は、日常的に持ち歩くモバイルバッテリーとして非常にバランスの取れた一台と言えるだろう。