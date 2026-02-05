この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【1か月予報】2月中旬で冬終了？ 太平洋側は引き続き少雨」と題した動画を公開。2月5日に発表された1か月予報を基に、今後の天候の見通しを専門的な視点から解説した。動画では、北日本を中心に高温傾向が続く一方で、2月下旬には「最後の寒波」が到来する可能性が示唆されている。



松浦氏によると、向こう1か月の平均気温は「北日本と東日本の太平洋側で平年よりも高い」予想となっており、特に北日本ほどその傾向が顕著だという。この高温傾向の背景には、アリューシャン低気圧が平年より弱く、北からの寒気の流入が抑制されることがあると、同氏は専門天気図を用いて分析した。このため、降雪量も北日本から東日本の日本海側で「平年より少ない」見込みで、大雪になるタイミングは減少する傾向にある。



一方で、太平洋側では引き続き雨の少ない状態が予想されており、松浦氏は農作物の管理や水不足への注意を呼びかけている。また、シベリア高気圧の中心付近は弱いものの、南側では気圧が高く、「移動性高気圧がやってきやすい」状況だという。これにより、暖かい日と一時的に寒気が流れ込む日が周期的に訪れる見込みだ。



特に注意が必要なのが、2月下旬の天候だ。松浦氏は「2月の終わりごろにはアリューシャン低気圧が発達し、強い寒気が流れ込んでくる可能性がある」と指摘。気温の時系列データを見ても、東日本や西日本では2月下旬に気温が平年並みかそれ以下まで下がる可能性があり、これが「最後の寒波」となるかもしれない。



動画の解説によれば、2月中旬以降は春の訪れを感じさせる暖かい日が多くなるものの、冬が完全に終わるわけではないようだ。2月下旬に予想される寒の戻りにより、寒暖差の激しい一か月となる可能性があり、体調管理には十分な注意が必要だろう。