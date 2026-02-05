ABCテレビが1月23日に放送した「探偵!ナイトスクープ」の内容がネット上で炎上して騒動となった問題で、出演した家族の両親が4日にインスタグラムを更新した。

これまで使用していた母親のアカウントで「このアカウントでは最後の投稿になります。1からスタートすべく新しくアカウント作りました！」などと記した上で新アカウントを開設。両親の連名で、騒動となったことを「心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、ネット上で指摘された「虐待」「ネグレクト」「ヤングケアラー」といった状態は「事実は一切ございません」と改めて否定した。

情報拡散により誹謗中傷などの二次被害が発生しているとし「これ以上関係者を巻き込む行為はお控えください」と強く要望。「今後も、事実と異なる情報の拡散や、個人を傷つける行為が続く場合には、家族と子どもたちを守るため、必要に応じて然るべき対応を検討してまいります」と訴えた。

番組では、小学6年生からの「6人兄妹の長男を代わって」依頼を放送。「霜降り明星」せいやが、弟妹5人の世話や家事を手伝う小学6年生の代わりに一家の“長男”になって、子供たちと1日を過ごす様子が放送されたが、ネット上で大炎上。一家の両親に向け「育児放棄」「ヤングケアラー状態」だと批判が上がった。

騒動を受け、ABC側は番組公式サイトで2度に渡って声明を発表。家族への誹謗中傷や詮索をやめるように訴え「誤解を招く受け止めが広がっていることを重く受け止めています」とした。1月30日には今村俊昭社長が会見の中で「ヤングケアラーなど社会的問題を意識して、取り上げ方はデリケートで慎重な対応が必要だった。こうした事態を招いたのは、編集・構成を行った番組側に起因するもので、当社として深く反省しています」と謝罪していた。

▼4日に両親の連名で投稿されたインスタグラムの全文

みなさまへ

この度は、今回の放送をきっかけに、多くの方にご心配やご不安をおかけしてしまったことを、深く受け止めております。

また、インスタグラムをはじめとするSNS上の発信により、不快な思いをされた方、心を痛められた方々に対し、心よりお詫び申し上げます。

本来であれば、誰かを傷つけたり、不安な気持ちにさせる意図は一切ありませんでしたが、結果として多くの方にご心配をおかけしてしまったことについて、真摯に反省しております。

現在、家族や未成年の子どもたちに関する情報が、事実と異なる形で拡散されていることを確認しております。特に、未成年の子どもに関する個人情報の拡散や、憶測に基づ誹謗謗中傷につきましては、家族として非常に心を痛めており、強い危機感を抱いております。

また、これらの情報拡散により、私本人だけでなく、私に関わる方々や事業関係者に対しても、問い合わせや誹謗中傷などの二次被害が発生しております。関係のない方々が傷ついてしまっている現状についても、大変心苦しく思っております。どうか、これ以上関係者を巻き込む行為はお控えください。

なお、一部で指摘されている「虐待」 「ネグレクト」「ヤングケアラー」といった事実は一切ございません。私たちは夫婦および家族で話し合い、協力しながら家事・育児を行っており、子どもたちに過度な負担を負わせている事実はありません。

通報を受けたことにより、警察および行政機関との面談・確認も行われましたが、いずれも問題はなく、現在も家族で生活を続けております。

私たちが何よりも大切にしているのは、子どもたちが安心して過ごせる日常と、その尊厳です。そのため、SNS上での憶測や感情的な議論には加わらず、関係各所と連携しながら、冷静かつ誠実に対応してまいります。

今後も、事実と異なる情報の拡散や、個人を傷つける行為が続く場合には、家族と子どもたちを守るため、必要に応じて然るべき対応を検討してまいります。

どうか、子どもたちの未来と尊厳を守るためにも、誹謗中傷や個人が特定される行為はお控えいただきますよう、皆さまのご理解とご配慮を心よりお願い申し上げます。