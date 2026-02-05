バズり過ぎて入手困難。長野『伊那のまゆ』のパキ・さく・ふわ食感に感動／越後屋菓子店

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部たなか。旅行やアウトドアが大好きで、よくおいしいものを求めて出かけています！

今回紹介するのは、長野県伊那市の老舗「越後屋菓子店」が作る『伊那のまゆ』。今、TikTokやInstagramでバズりにバズっていて、オンラインショップでも売りきれが続くほどの入手困難な大人気お菓子なんです。

越後屋菓子店 『伊那のまゆ』15ケ入 2940円（税込み）

SNSで話題沸騰中の〈伊那のまゆ〉。じつは昭和30年代に誕生したロングセラーなのですが、唯一無二の味わいに魅了される人が後を絶たず、私も一度食べてからそのとりこになってしまいました。

かつて養蚕が盛んだった伊那の歴史にちなんだ「繭（まゆ）」の形が、なんともレトロで愛らしいんです。

薄いチョコレートのコーティングの中には、香ばしいもなかの皮。そしてその中には、口溶けのよいホイップクリームがこれでもか！ と詰まっています。 最中なのに洋菓子のような、でもどこか懐かしい味わい。

チョコの甘みともなかの香ばしさが重なり、後味は驚くほどあっさりとしていて、つい「もう一つ……」と手がのびてしまいます。

最初のひと口はチョコが「パリッ」、次はもなかが「サクッ」、そしてクリームが「ふわっ」。 この3つの層の食感も、伊那のまゆの最大の魅力です。

越後屋菓子店の「伊那のまゆ」、ここも推せる！

● 「パキ・サク・ふわ」の食感が楽しい！

伊那のまゆは、冷蔵庫でキンキンに冷やして食べるのがおすすめ。冷やすことでチョコのパリパリ感がアップして、中のふわふわクリームとの食感の差がさらに際立つんです！ 「パキッ、ふわっ」という食感が楽しくて、みんなが動画を撮ってSNSにアップしたくなる理由がわかる気がします。

●驚くほど軽やかな口溶け

機械を使わず一つ一つていねいに手作りされている、伊那のまゆ。 繊細なもなかの皮にすきまなくクリームを詰め、むらなくチョコをくぐらせる工程はまさに職人技です。手作りだからこその、しつこくない上品な甘さで、驚くほど軽やか。つい2個3個……と手がのびてしまう、やさしい味わいのお菓子なんです。

●レトロな包み紙や高級感のあるパッケージデザイン

昭和モダンな雰囲気の包み紙や、箔押しされた高級感のある箱のデザインは、贈り物にもぴったり。そのおいしさはもちろん、伊那の歴史を大切にするストーリー性もあり、センスのいい手みやげとして「それどこの？」と会話がはずむこと間違いなしです！

『伊那のまゆ』はどこで買える？

最新の情報をチェックしてみたところ、残念ながら2026年2月5日（木）現在、オンラインショップやお電話での注文受け付けは一時お休み中とのこと。今は「店頭販売」を優先されているそうで、ますますレア感が増しています……！

今すぐ手に入れるためのルートは、主にこの2つです。

長野県伊那市にある「越後屋菓子店」の店舗へ行く東京・銀座にある長野県アンテナショップ「銀座NAGANO」で探す都内近郊のかたはこちらがねらい目！ ただし、箱入りセットの取り扱いはなく、「バラ売り」のみ・お一人様10個までとなっています。

どちらの場合も、人気すぎて売りきれてしまうことも。さらに、事前予約やお取り置きはできないので、お店で見かけたら迷わずかごに入れたいところです。

まさに、「出会えたらラッキー」な幻のスイーツ。長野旅行や銀座散歩のついでに、ぜひチェックしてみてくださいね◎

おいしいもの帖 No.103

伊那のまゆ 15ケ入 2940円（税込み）

https://echigoyakashiten.com/mayu

賞味期限：夏期7日 冬期10日（28℃以下）

中部・長野／おすすめシーン・手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけ、自分へのごほうびに SHOP DATA 越後屋菓子店

長野県伊那市荒井3473

TEL：0265-72-2512

営業時間：9:00〜18:30（水曜・木曜定休）※売り切れ次第閉店となります

アクセス： JR飯田線 伊那市駅下車すぐ

