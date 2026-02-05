すかいらーくが大幅５日続伸、１月既存店売上高が４６カ月連続前年上回る

すかいらーくホールディングス<3197.T>が大幅高で５日続伸している。４日の取引終了後に発表した１月度売上高（速報値）で、既存店売上高が前年同月比１０．３％増となり、４６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



「ガスト」で「雪見だいふく」とのコラボレーションデザートを投入したほか、「しゃぶ葉」で料理研究家リュウジさん、声優安元洋貴さん監修のメニューを投入、また、「夢庵」で冬のキラーコンテンツ「霧島ちゃんこ鍋」が売り上げに貢献するなど、戦略的なコラボ施策が奏功し客数と客単価の増加を牽引した。なお、全店売上高は同１２．０％増だった。



出所：MINKABU PRESS