「food coma」の意味は？「coma」は「昏睡」という意味です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「food coma」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「食後の眠気」でした！
「food coma」は英語のスラングで、大量に食事をした後に感じる強い眠気やだるさを指す言葉です。
「coma」は「昏睡」という意味の言葉で、食べ物を食べて動けなくなる状態を例えていますよ。
お昼ご飯の後に、眠くなってしまうときに使ってみてください。
「I’m getting the food coma because I ate too much lunch.」
（お昼ご飯を食べすぎたから、食後の眠気が来たよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部