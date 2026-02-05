「food coma」の意味は？「coma」は「昏睡」という意味です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「食後の眠気」でした！

「food coma」は英語のスラングで、大量に食事をした後に感じる強い眠気やだるさを指す言葉です。

「coma」は「昏睡」という意味の言葉で、食べ物を食べて動けなくなる状態を例えていますよ。

お昼ご飯の後に、眠くなってしまうときに使ってみてください。

「I’m getting the food coma because I ate too much lunch.」

（お昼ご飯を食べすぎたから、食後の眠気が来たよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。