「花があると、すごく楽しい気持ちになりますね」

カーネーションやバラなどの花で彩られた展示を見て、こうお話しになっていた佳子さま。1月30日、東京・池袋のサンシャインシティ文化会館で、秋篠宮ご夫妻とご一緒に「第74回関東東海花の展覧会」を視察された。

「日本で最大規模の花の展覧会で、秋篠宮ご夫妻と佳子さまは2023年から毎年この会場に訪れられています。今回も1500点以上の花や観葉植物が出品されている会場を熱心に見て回られました」（皇室担当記者）

この日、佳子さまはタートルネックからカーディガン、スカート、パンプス、バッグまですべてを純白でそろえられていた。

「御髪はきっちりとひとつにまとめられていましたが、前髪は細い束を2、3本だけ垂らしたシースルースタイルに。日ごろはボリュームのある前髪をふんわりと斜めに流していることが多いので、新鮮な印象を受けました」（ファッションライター）

佳子さまの真っ白なコーディネートに、X上では絶賛の声が寄せられていた。

《お花より輝いてらっしゃる》

《花の色を邪魔しない白一色のお洋服の佳子様、お美しいです》

《佳子さまのたゆまぬメイク研究が垣間見える》