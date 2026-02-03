衣類乾燥機「カワクーナ」の公式インスタグラムアカウントが、洗濯物に付いたティッシュペーパーの落とし方について解説しています。

【画像】やば…やらかした！ コチラが「ティッシュまみれの洗濯物」を救う方法です！！（6枚）

SNS上では、「ポケットティッシュを丸ごと洗濯してしまって誕生日の朝が大惨事で始まった」「また洗濯物にティッシュが…息子め…」「洗濯物がティッシュまみれのときは有休取りたい」「先週に続いて今日もやってしまった」「久々にやらかしてストレス！」「このやらかし、初めてしたけどつら過ぎる」と嘆く声が多数上がっています。

「カワクーナ」の公式アカウントは「きっと一度はみんなあるはず」「洗濯物全部に付いた細かいティッシュを取るのは、気が遠くなるような作業だよね」とコメント。ティッシュまみれになってしまった洗濯物をきれいにする、4つの方法を紹介しています。

（1）柔軟剤で洗う

すすぎ1回、脱水1回を行うと、干すときに洗濯物を振るだけでティッシュを落とすことができます。洗濯洗剤を入れず、柔軟剤だけで洗います。

（2）野菜ネットでなでる

排水口に付ける水切りネットでも代用可能。ネットを手にはめ、手前から奥に滑らせると、網目にティッシュが絡まり、取れやすくなります。

（3）粘着クリーナー・掃除機で取る

生地を傷めないよう、優しくティッシュを取ります。

（4）乾燥機で乾燥させる

乾燥させると、ティッシュが取りやすくなります。

公式アカウントは「できればこんな事態は避けたいけど、もしもの時はぜひ参考にしてね」とコメントしています。