イラストレーターのたこさんの漫画「この世で一番美味しいチョコ…」がインスタグラムで3600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

パートナーの「たけちゃん」が手作りするチョコレートが、この世で一番おいしいと思っている作者。あまりのおいしさに「どうやって作るの？」と聞いてみたところ…という内容で、読者からは「確かに意外」「今年、絶対作ってみる！」などの声が上がっています。

パートナーが作る絶品チョコに悶絶

たこさんは、インスタグラムやブログ「おんなふたり暮らし、かろやかに、まろやかに。」などで作品を発表しています。たこさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「この世で一番美味しいチョコ…」を描いたきっかけを教えてください。

たこさん「レシピの参照元サイトについての驚きと、生チョコがあまりにもおいしかったことを読者の皆さんにも伝えたくて描きました」

Q.作中に登場する「たけちゃん」さんについて、教えてください。

たこさん「同性のパートナーで、1つ屋根の下で楽しく暮らしています。共通のお友達からの紹介で、お付き合いすることになりました」

Q.参考にしたというレシピの掲載サイトを聞いたとき、どのように感じましたか。

たこさん「まさかのサイトでとても驚きました。てっきりお菓子作りのウェブサイトを参考にしたのかと思っていたので」

Q.このチョコレートはどのくらいの時間で作れるものなのでしょうか。

たこさん「作業自体は1時間程度ですが、1日ほど冷やして固める時間が必要です」

Q.ちなみに、たこさんがたけちゃんさんにチョコレートを作ってあげることもあるのですか。

たこさん「簡単レシピのチョコレートブラウニーを作ったことがあります。お菓子作りが苦手なのであまり凝ったものは作れませんが、次回はザッハトルテを作ってみたいです」

Q.漫画「この世で一番美味しいチョコ…」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

たこさん「皆さん、レシピの出どころにとても驚いていました！」