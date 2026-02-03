Photo: にしやまあやか

冬のデスクワークの天敵は「冷え」。でも、着込むと動きにくいし、普通のひざ掛けだと上半身が無防備すぎるんですよね。

そんな防寒のジレンマ解消におすすめしたいのが、「モモンガ ポケッタブルブランケット」。暖房いらずと思えるぐらい、暖かいと人気の寝袋「モモンガ」シリーズから登場した本作をお借りして使ってみたところ、これがデスクワークの相棒としてあまりに優秀でした。

薄いのに保温性◎「変幻自在」なブランケット

Photo: にしやまあやか

そもそもこの「モモンガ」、ただのブランケットではありません。ポンチョ・クッション・腰巻きなど、なんと計8通りに変身する多機能アイテムです。

全長150cm、ひょうたん型キルトステッチの裏側には、ハニカム模様のシルバー素材を採用。これは保温効果の高いアルミニウム蒸着で、さらに中にはサーモライト中綿が仕込まれています。実際、保温性の高さを感じられました。

Photo: にしやまあやか

素材の魅力もさることながら、感動したのはスナップボタンの存在。

羽織ってパチンと留めれば、ずり落ちない「ポンチョスタイル」が完成です。肩から手元までをしっかり覆えるので、分厚いアウターを着たり、暖房をガンガンかけたりせずとも、暖かく過ごしやすいと感じました。

Photo: にしやまあやか

さすがは着る暖房として親しまれている、「モモンガ」のブランケット。想像以上にペラペラで軽いのに、実際に羽織ってみると、めちゃくちゃ暖かい。動きやすいのにタイピング中もブランケットが落ちてきませんし、軽いので肩や背中に負担を感じることもありませんでした。

隠しフードが生む「没入感」

Photo: にしやまあやか

もう一つ見逃せないのが、出し入れ可能な「隠しフード」です。

仕事中はこれを被れば首まわりまで暖かい。さらに、個人的な発見は「被ると集中モードに入れた」ことでした。フードが視界の端を適度に遮ってくれるため、余計な情報が入らず、目の前のモニターだけに意識が向くようになるんですよね。

Web会議には不向きですが、一人で黙々と作業するときには、この「フード没入スタイル」がかなりおすすめです。

Photo: にしやまあやか

さらに、こたつの弱点だった上半身の寒さも、「モモンガ ポケッタブルブランケット」で解決。そうそう、こんなの欲しかった！ 外は大雪だったこの日も、このブランケットにかなり助けられました。正直、サンプルを返したくないくらい。

「仕事道具」として持ち運ぼう

Photo: にしやまあやか

使わないときはクッションサイズに縮む「ポケッタブル」なのも優秀。自宅からオフィス、通勤中など、必要なときだけサッと取り出せる手軽さがあります。

さらに撥水仕様なので、デスクでうっかりコーヒーをこぼしてしまっても、サッと拭き取りやすいのもいいところです。

今回はデスクワーク特化でご紹介しましたが、もちろんアウトドアや旅行などでも活躍してくれそう。隠しポケットやその他の使い方など、ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、ぜひプロジェクトページをチェックしてみてください。

Photo: にしやまあやか

