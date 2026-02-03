Image:合同会社aquamarine

調味料って、ちょっと使うと冷蔵庫でくすぶってしまうこと、ありませんか？ 気付けば賞味期限が切れていたり、存在自体を忘れてしまったり……。

そんな人にこそおすすめしたいのが、こちらの「ハバネロ柚子胡椒」。柚子の爽やかな香りとハバネロ特有の力強い辛味がいつものごはんをさりげなく格上げしてくれて、冷凍保存も可能なんです。

ハバネロを使った、少し大人向けの柚子胡椒

「ハバネロ柚子胡椒」の一番の特徴は、唐辛子ではなくハバネロを使っているところ。柚子の爽やかな香りにハバネロ特有の強い辛味が加わることで、味に奥行きが生まれています。

一般的な唐辛子と比べるとハバネロの辛さは約7倍とも言われています。その辛さはひとさじでもしっかりとした刺激。ですが、辛さはしっかりありながら芳醇な香りと一緒に立ち上がり、意外にも色々な料理を引き立ててくれるのが特徴です。

ラインナップは、緑と赤の2種類。

緑はしっかりと辛さを感じられる味わい。

赤は緑より少しまろやかな辛さながら、フルーティーさも感じられる新しい味わい。2本セットなので食べ比べてみるのも楽しい〜！

“荒刻み”でダイレクトな味に。素材にもこだわり

「ハバネロ柚子胡椒」は素材にもこだわっています。

神奈川県足柄エリアで太陽の恵みをたっぷりと浴びて育った柚子とハバネロを使い、清らかな水と素材の良さを生かして仕上げられました。

また、ハバネロを主役にしつつ、辛味と風味のバランスを整えるため唐辛子も加えられています。配合は何度も試作を重ね、辛さ・塩味・香りのバランスを細かく調整。香りと食感を残すため、柚子やハバネロはあえて少し粗さを残して刻まれているのもポイントです。

口に入れた瞬間、柚子の皮の爽やかな香りが立ち上がり、続いてハバネロの刺激が舌に広がる。素材感をはっきりとわかり、「今まで食べた柚子胡椒とは明らかに違う！」と感じるはずです。

「これにも合う？」が、次々と見つかる

「ハバネロ柚子胡椒」は日々の料理に自然となじみ、アクセント、味変、隠し味として幅広く使えます。辛味が強いため使用量は少量で済み、料理の味を邪魔しないアクセントに。

鍋や麺類、冷奴といった定番メニューはもちろん、焼き鳥、餃子、ステーキ、カルパッチョ、パスタ……。無限にいろいろな料理に使えるので、自分なりの「これにも合う？」を見つけてみてください。

「ハバネロ柚子胡椒」は冷蔵で半年、冷凍なら一年と、賞味期限も長め。冷蔵庫の奥底に追いやられてしまう調味料ではなく、主役級に楽しめる1本です。

お得な割引販売は終了間近。自宅用だけでなくギフトにもぴったりの赤・緑のセット「ハバネロ柚子胡椒」を楽してみたいという方は、以下のリンク先へ急ぎましょう！

