ロッテリアは、期間限定「フィリーチーズステーキバーガー」など4メニューを2026年2月4日から発売する。

パティと牛カルビ肉、チーズソース2倍のバーガーも

アメリカ・フィラデルフィア発祥のサンドイッチ「フィリーチーズステーキ」の味わいをバーガーで手軽に楽しめる4商品が登場。

「フィリーチーズステーキバーガー」は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味を付けて鉄板で焼き上げた牛カルビ肉とオニオンを合わせ、濃厚なレッドチェダーチーズソース、スパイシーかつスモーキーなオリジナルBBQソースなどとともにバンズで挟んだ。

価格は620円（以下全て税込）。

フィリーチーズステーキバーガーにトマトとレタスを組み合わせた「べジ フィリーチーズステーキバーガー」、ピリッとした辛みのハラペーニョと旨辛ソースを合わせた「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」は、いずれも価格は680円。

さらに、フィリーチーズステーキバーガーのハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを約2倍に増量した「ダブル フィリーチーズステーキバーガー」も用意する。

価格は990円。