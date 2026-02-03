¤¤¤ÞŽ¢¥ª¥ë¥«¥ó°ìÂòŽ£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´í¤Ê¤¤¡ÄÁê¾ì¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤â¥³¥Ä¥³¥Ä»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤¬Áª¤ÖŽ¢3¤Ä¤ÎÊ¬»¶ÀèŽ£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¿·NISA¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼·¿¡ÊÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ë¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð°Â¿´¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î³ô¼°Áê¾ì¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤Û¤É¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÁê¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÑÎ©¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´ó¤»¤¿¤Þ¤ÞÁê¾ì¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¤È¡¢´Þ¤ßÂ»¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÇäµÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÀÑÎ©¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·NISA¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î»ñ»º¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹Ó¤ìÁê¾ì¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡ÖÀÑÎ©¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤ÁÈ¤ßÊý¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿·NISA¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¡Ü¥µ¥Ö¡×¤Î2³¬·ú¤Æ
²áµî¤ÎÂç¤¤ÊË½Íî¶ÉÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Ã»¤¯¤Æ¤â¿ôÇ¯¡¢Ä¹¤¤¤È5¡Á7Ç¯ÄøÅÙ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤ÇÀÑÎ©¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²óÉü¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥á¥¤¥ó¡Ü¥µ¥Ö¡×¤È¤¤¤¦2³¬·ú¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¡ÖÅÚÂæ¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼·¿¤äS¡õP500¤Ê¤É¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¹¤¯Ê¬»¶¤µ¤ì¤¿³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿·NISA¤Î²¦Æ»¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤³¦·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·³ô¼°¤ÏÃÍÆ°¤¤¬Âç¤¤¤»ñ»º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¡ÖÀ³Ê¡×¤¬°Û¤Ê¤ë¥µ¥Ö»ñ»º¤ò¾¯¤·¤À¤±Â¤·¤ÆÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢³ô¼°¤¬Âç¤¤¯²¼¿¶¤ì¤·¤¿¤È¤¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö»ñ»º¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤¤³¤½¸÷¤ë¥´¡¼¥ë¥É
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÌò³äÊ¬Ã´¡×¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Áê¾ì¤¬¹Ó¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤â¹²¤Æ¤Æ¼êÊü¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö»ñ»º¡ ¥´¡¼¥ë¥É¡§ÌÙ¤±¤ë¤è¤ê¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤ËÆþ¤ì¤ë
¡ÖÍ»ö¤Î¶â¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥É¡£ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¸½Êª¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÈ¯¹ÔÂÎ¤ÎÇËÃ¾¤äÅÝ»º¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü¤Ç¤ß¤ë¤È³ô¼°¤È¤ÎÁê´ØÀ¤¬¼å¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢ÄÌ²ßÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢³ô¼°¤È¤Ï°ã¤¦Í×°ø¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»ñ»º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Î²¼Íî¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ï°ÂÁ´»ñ»º¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤ÏÂç¤¤¯¡¢³ô¼°¤äºÄ·ô¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÅö¶â¤äÍøÂ©¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¼çÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³ô²ÁË½Íî»þ¤Ë»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¾¯¤·¤ä¤ï¤é¤²¤ëÊÝ¸±¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½Êª¤Î¶âÃÏ¶â¤ò¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¶â²Á³Ê¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹âÇÛÅö¤À¤±¤É¥ê¥¹¥¯¤â¤½¤³¤½¤³¤ÊREIT
¥µ¥Ö»ñ»º¢ REIT¡§¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î¡Ö²ÈÄÂ¼ýÆþ¡×Åª¤ÊÌò³ä
REIT¡Ê¥ê¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢½»Âð¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¼ýÆþ¤äÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ±×¤òÅê»ñ²È¤ØÊ¬ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£J-REIT¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎREIT¤Ï¡ÖÆÀ¤¿¼ý±×¤Î90¡óÄ¶¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÊ¬ÇÛ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
REIT¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë°ìÄê¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Êª²Á¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÄÂÎÁ¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê¤â²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£³ô¼°¤È¤âºÄ·ô¤È¤â°ã¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¾¯¤·Æþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÃÍÆ°¤¤ÎÊ¬»¶¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¼ÚÆþ¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÄ´À°·üÇ°¤«¤é¡¢²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£·Êµ¤°²½¤Ç¶õ¼¼¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ê¬ÇÛ¶â¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÇÛÅö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â¿´¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥ß¥É¥ë¥ê¥¹¥¯¡¦¥ß¥É¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£°ÙÂØÊÑÆ°¤Ë¤ä¤¤â¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ä
¥µ¥Ö»ñ»º£ ÆüËÜ³ô¡§ÆüËÜ¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ò¿ô»ú¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¿·NISA¤Î¥á¥¤¥ó¤ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼·¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüËÜ³ô¤ÎÈæÎ¨¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼·¿¤ËÀê¤á¤ëÆüËÜ³ô¤Ï5¡óÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³ô¤Ï¡¢À¤³¦³ô¤äÊÆ¹ñ³ô¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÍÆ°¤¤Î·ã¤·¤µ¤ò·àÅª¤ËÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ³ô¤òÂ¤¹°ÕÌ£¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ËÄÉ²Ã¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢±ß·ú¤Æ¤Î³ô¼°¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤Î³ä¹â¡¦³ä°Â¤ò¤ß¤ëÊªº¹¤·¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬PER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤ÎÍ½ÁÛPER¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï16¡Á20ÇÜÄøÅÙ¡¢ÊÆ¹ñ³ô¡ÊS¡õP500¡Ë¤Î22ÇÜÁ°¸å¤È¡¢ÆüËÜ³ô¤Î¤Û¤¦¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï¡ÖÍø±×¤Î¤ï¤ê¤Ë³ô²Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤¡×¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÁ´À¤³¦³ô¡¦ÊÆ¹ñ³ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò¾¯¤·¤À¤±Â¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²¦Æ»¥¿¥¤¥×¡×¤Ï20¡ó¤ò¥µ¥Ö»ñ»º¤ËÊ¬»¶
¿·NISA¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¡Ü¥µ¥Ö¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö·ë¶É¤É¤Î¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌÂ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈæÎ¨¤ÎÃ¡¤Âæ¤È¶¦ÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÀ¸¡¤ÏÇ¯1¡Á2²ó¤Ç½½Ê¬¡£ËèÆü²Á³Ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¦¶¯¤¤ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÀÑÎ©¶â³Û¤ä³ô¼°ÈæÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¥µ¥¤¥ó
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ßÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´À¤³¦³ô¼°¤äÊÆ¹ñ³ô¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¡§80¡ó
¡¦ÆüËÜ³ô¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¡§10¡ó
¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡§5¡ó
¡¦REIT¡§5¡ó
¥á¥¤¥ó¤ò¸ü¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ö¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤Ä¤±ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³ô¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¿¤Ó¤·¤í¡Ü±ß»ñ»º¡×¤ò¾¯¤·Â¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤ÈREIT¤Ï¡ÖË½Íî»þ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö²ÈÄÂ¼ýÆþÅª¤Ê¼ý±×¸»¡×¤È¤·¤Æ¹ç·×1¡Á2³ä¤Ë¼ý¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Áª¤Ö¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤é¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ç¤â
¡¦Á´À¤³¦³ô¼°¤äÊÆ¹ñ³ô¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¡§60¡ó
¡¦ÆüËÜ³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦REIT¡§¹ç¤ï¤»¤Æ20¡ó
¡¦ºÄ·ô¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¡§20¡ó
¡ÖÃÍÆ°¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ°Â¡×¡ÖË½Íî¤¬Íè¤¿¤éÀÑÎ©¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢50Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢³ô¼°ÈæÎ¨¤ò²¼¤²¤Æ¼é¤ê¤ò¸ü¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÙ¤«¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÉéÃ´¤Ê¤é¡¢¥µ¥Ö»ñ»º¤äºÄ·ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò¾¯¤·¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢³ô¼°ÈæÎ¨¤¬Äã¤á¤Ç¡¢¿®Â÷Êó½·¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Äã¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Á´À¤³¦³ô¼°¤äÊÆ¹ñ³ô¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¡§80¡Á90¡ó
¡¦ÆüËÜ³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦REIT¡§¹ç¤ï¤»¤Æ10¡Á20¡ó
20¡Á40ÂåÁ°È¾¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËÍÂÃù¶â¤äÃùÃßÀÊÝ¸±¡ÊÊÑ³ÛÊÝ¸±¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ºÄ·ô¤Ê¤É¡Ö¼é¤ê¤Î»ñ»º¡×¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¿·NISAÏÈ¤ò¡Ö¤¢¤¨¤Æ¼é¤ê¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤º¡¢À®Ä¹¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¥¾¡¼¥ó¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ö»ñ»º¤ò1¡Á2³äÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¡¢¹¶¤á¤¹¤®¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅö¤Æ¤ë¡×¤è¤ê¡ÖÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤¬Àµ²ò
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÈæÎ¨¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÃ¡¤Âæ¤ò·è¤á¡¢Ç¯1¡Á2²ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÈùÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áê¾ì¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¡¢¿·NISA¤òÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´À¤³¦³ô¼°¤äÊÆ¹ñ³ô¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï²¦Æ»¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô¼°°ìËÜ¤Ë´ó¤»¤¹¤®¤ë¤È¡¢µÞÍî»þ¤Î´Þ¤ßÂ»¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤äREIT¡¢ÆüËÜ³ô¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ö»ñ»º¤ò¾¯¤·¤À¤±ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÌò³äÊ¬Ã´¤ÈÈæÎ¨¤Î¡Ö·¿¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Æü¤Ç¤¤ë°ìÊâ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¦¤¤¤Þ¤Î¿·NISA¤ÎÈæÎ¨¤ò½ñ¤½Ð¤¹
¡¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ö»ñ»º¤ò¾¯³Û¤À¤±»î¤·¤Æ¤ß¤ë
¤³¤Î2¤Ä¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î¹Ó¤ìÁê¾ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬°ìÊâ¿Ê¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
----------
¾å¸¶ Àé²Ú»Ò¡Ê¤¦¤¨¤Ï¤é¡¦¤Á¤«¤³¡Ë
¶âÍ»¶µ°é²È
¶âÍ»¶µ°é²È¡£²¤ÊÆÅê»ñ¶ä¹Ô¶ÐÌ³Îò17Ç¯¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÎò26Ç¯¡£¾Ú·ô³°Ì³°÷°ì¼ï¡¢ºÇ¿·¤Î¿´Íý³ØNLP¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯®Ç§Äê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£2018Ç¯¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÁÏ¶È¡£»ñ»º±¿ÍÑ¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2022Ç¯¤è¤ê¡Ö3¥ö·î¥Þ¥Í¡¼¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡£¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡×¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÊýË¡¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥é¥Ô¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¶âÍ»¶µ°é²È ¾å¸¶ Àé²Ú»Ò¡Ë