インターネット上には勤務先の給料や待遇などへの不満があふれている。そこでダイヤモンド編集部は、企業の与信管理を支援するベンチャー企業が集めた大量の口コミデータなどを基に、働き方に関する従業員の不満が多いブラック企業ランキングを作成した。対象期間は2025年1月から12月までの1年間。上位には金融、不動産、通信・情報サービス、鉄道、自動車、電機、小売り、食品など、さまざまな業種の大手企業が名を連ねた。（ダイヤモンド・ライフ編集部 松本裕樹）

ネガティブ投稿を収集し

ランキングを作成

ダイヤモンド編集部は、企業向けに与信管理サービスを提供するベンチャー企業、アラームボックス（東京都新宿区）のデータを基に、ネガティブな口コミが多く集まった企業のランキングを作成した。

期間は2025年1月から12月までの1年間。同期間中に勤務関連の口コミ投稿があったのは、調査対象企業1万4477社のうち2406社だった。今回取り上げる働き方に関するネガティブ情報は9578件で、1社当たりの平均は約4件だったが、ランキング上位に名を連ねた企業は平均をはるかに上回るネガティブ投稿を集めた。

上位には金融、不動産、通信・情報サービス、鉄道、自動車、電機、小売り、食品など、さまざまな業種の大手企業が名を連ねた。

次ページからは、ランキング上位の具体的な社名と投稿数とともに、具体的な投稿内容も明らかにする。

さっそくランキングを見てみよう。

