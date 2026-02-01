アニメ「株式会社マジルミエ」で越谷仁美役を務めていた声優・花守ゆみりが降板したことが1日、分かった。アニメ公式サイトで同日、発表された。公式サイトに掲載された文書では「この度、越谷仁美役 花守ゆみりさんにつきまして、所属事務所であるtomorrow jam様との協議を重ねた結果、越谷役の降板が決定したことをお知らせいたします」とされている。



【写真】突然の降板が発表された花守ゆみり

降板の理由については詳細を明かしていない。「本件に関しては、事務所様から降板のお申し出をいただき、慎重に協議を重ね、双方合意の結果となっております」と花守の所属事務所側からの申し出だったことを明記。新しいキャストは「詳細が決まり次第別途お知らせいたします」と知らせた。



「株式会社マジルミエ」は原作・岩田雪花氏、作画・青木裕氏による「ジャンプ＋」で連載されていたマンガ作品。2024年にアニメ第1期（日本テレビ系）が放映され、今年7月から第2期（同局）が放送される予定になっている。1期と2期で主要キャラの担当声優が変わるというレアケースとなった。



