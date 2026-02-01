この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリカ専門YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「デリカD:5 下道ロングドライブ｜峠道の走り・4WD・パドルの使い方（22万km）」と題した動画を公開。走行距離22万kmの愛車デリカD:5で、東京都檜原村から山梨県へと向かう下道ロングドライブを敢行し、特に峠道での走行性能やドライバーの操作について、長年の実体験に基づいて解説した。



動画でばも氏は、デリカD:5の走行モードや機能の効果的な使い方を披露。峠道のようなワインディングロードを走行する際、氏は「基本的には4WDに入れている」と語る。デリカD:5のコンセプトとして、2WDモードと4WDオートモードでは燃費に大きな差はなく、それならば走行安定性の高い4WDモードを積極的に使用すべきだというのが氏の考えである。



また、下り坂ではパドルシフトを活用してエンジンブレーキを効かせる走り方も紹介。これにより、安定した速度でコーナーに進入できるという。一方で、デリカD:5のオートマチックトランスミッションは優秀で、「ブレーキの踏み具合に応じて自動でギアが落ちてくれる」ため、必ずしもマニュアル操作に頼る必要はないとも述べている。



22万kmという長距離を走行した愛車についても言及。舗装が荒れた道でも、デリカD:5は揺れの吸収がマイルドで不快な突き上げが少ないと評価した。これは、三菱自動車独自の強固なボディ構造「リブボーンフレーム」や、重量級のタイヤをしっかりと支えるサスペンション設計の賜物だと分析している。



今回のドライブを通して、デリカD:5が単に人を多く乗せるだけのミニバンではなく、山道や悪路といった様々なシチュエーションでドライバーの意図に応え、安定した走りを提供するオールラウンダーであることが示された。長距離でも疲れにくいその走行性能は、まさに「車と対話しながら走る」楽しさを体現しているといえるだろう。