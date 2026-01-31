この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

融資面談で落ちてしまう原因になる言葉を知っていますか？これだけは絶対に言ってはいけません！

「黒字社長の絶対つぶれない経営学」チャンネルを運営する市ノ澤翔氏が、「融資面談で落ちてしまう原因になる言葉を知っていますか？これだけは絶対に言ってはいけません！」と題した動画を公開。融資を成功させるために、面談で絶対に口にしてはならない「NGワード」を5つ紹介した。



市ノ澤氏は、融資面談での一言が融資の可否や金額を大きく左右すると指摘。対策を怠ると「最悪の場合、融資を受けられない恐れがある」と警鐘を鳴らす。同氏が挙げるNGワードの1つ目は、「いくら融資を受けられますか？」という質問だ。これは資金使途が不明確であると見なされ、計画性のなさを疑われる原因になると説明。借りられるだけ借りたいという姿勢ではなく、「何にいくら必要で、それによってどれだけの利益が見込めるか」を具体的に提示することが重要だと語った。



次に挙げたのが「何の問題も心配もありません」という一見頼もしい言葉。市ノ澤氏によると、これは自社のリスクを客観的に分析できていない経営者だと判断される危険性があるという。むしろ、自社の強みと弱みを正確に把握し、認識しているリスクとその対策を語る方が、金融機関からの信頼は高まると解説した。



また、「別の人に聞かないと分からない」という返答も致命的だ。特に財務状況や事業計画について、社長自身が説明できず「税理士に任せているので…」といった態度は、経営者としての当事者意識の欠如と見なされる。社長が自社の数字を完全に把握し、自身の言葉で語れることが不可欠だと強調した。



さらに、「嘘をつく」ことは言うまでもなく最悪の行為だ。売上や個人の借入状況など、虚偽の申告は後から必ず発覚し、金融機関との信頼関係を根本から破壊してしまう。たとえ状況が悪くても、誠実な情報開示が求められると指摘した。



最後に、「返せないかもしれない」とほのめかす発言もNGだ。金融機関にとって最も重要なのは貸した資金が確実に返済されることであるため、「今の状況ではどうしようもない」といったニュアンスの発言ですら、返済能力への不安を抱かせ、融資を困難にすると説明した。



これらのNGワードを避けるだけでなく、逆に評価を上げるポイントとして、市ノ澤氏は「聞かれたことに社長自らが答える」「根拠のある資金繰り予定表を作成する」「決算書を磨く」という3点を挙げた。融資面談は企業の将来を左右する重要な機会。今回紹介されたポイントを踏まえ、誠実な姿勢で臨むことが、金融機関との良好な関係構築の第一歩となるだろう。