投資アドバイザー・鳥海翔氏がYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で公開した『S&P500・オルカンに全力投資は危険なのか？新富裕層の投資術について紹介します！』は、インデックス投資が一般化する今だからこそ立ち止まって考えるべき論点を提示している。動画では、ゲストとして海外不動産投資家・宮脇さき氏を迎え、若くして資産を築いた背景と、その後の投資スタイルの変化が語られた。



宮脇氏は現在28歳。資産形成の出発点は暗号資産であり、大学生の頃から投資に関心を持っていたという。当時はビットコインが現在とは比較にならない水準で取引されており、価格変動の大きさを受け入れた上で長期保有を続けた経験が、最初の資金形成につながったと振り返る。学生寮での生活を通じ、資金力の重要性を実感したことも、投資に向き合う動機になった。



一方で、暗号資産のボラティリティは精神的な負担も大きい。価格の上下に一喜一憂する状態から距離を取るため、宮脇氏は次第に不動産やアート、アンティークコインといった現物資産へと投資対象を広げていった。これらは短期的な値動きよりも、資産全体を安定させる役割を担うものとして位置づけられている。



動画の後半では、宮脇氏の著書『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか』の内容にも触れられる。ここで示されるのは、インデックス投資を否定する話ではなく、資産規模が拡大した後に生じるリスクへの向き合い方である。資産を増やす局面と守る局面では、選ばれる手段が異なるという視点は、表面的な利回りだけでは見えにくい。



インデックス投資が前提として語られる時代にあって、なぜ一部の新富裕層が現物資産を組み合わせるのか。その理由と背景を、対談形式で丁寧に整理している点がこの動画の特徴である。投資経験を重ね資産の位置づけを見直したいと考える層にとって、判断軸を整理する材料になる内容だ。