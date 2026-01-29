µð¿Í¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¿¶¤êÊ¬¤±È¯É½¡¡ÀõÌî¤¬2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä¥ë¡¼¥¡¼6¿Í¤¬1·³»²²Ã
µåÃÄÈ¯É½¡Ä¥é¥¤¥Ç¥ë¡õ¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤ÏWBC½Ð¾ì¤ÇÉÔ»²²Ã
¡¡µð¿Í¤Ï29Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡õºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿Â¾¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡1·³¥¥ã¥ó¥×¤ÏÅê¼ê21¿Í¡¢Êá¼ê4¿Í¡¢ÆâÌî¼ê10¿Í¡¢³°Ìî¼ê7¿Í¤ÎÂÎÀ©¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤Î¤Û¤«¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¤â1·³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤â1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¡¢2°Ì¤ÎÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡ÊÁáÂç¡Ë¡¢3°Ì¤Î»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê°¡Âç¡Ë¡¢4°Ì¤Î³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡ÊÃæÂç¡Ë¡¢5°Ì¤Î¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê²ÆìÅÅÎÏ¡Ë¡¢°éÀ®¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬1·³¥¥ã¥ó¥×Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡¢¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬3·³¡¦¸Î¾ãÈÉ¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤È¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥ÉÅê¼ê¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÏÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë