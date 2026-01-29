立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、大ボリュームのメニュー「富士山もりそば」を紹介しています。

【画像】ふぁ…カロリーやば… コチラが文字通り“富士山”な「富士山もりそば」です！ 見たことある？

1072キロカロリーのインパクト

公式アカウントは、「めんつゆ・薬味ネギ・わさびを含めると1072キロカロリーもある『富士山もりそば』が富士そばには存在します」とコメント。「麺は“3玉分”とボリュームがありますが、出会えたらぜひ一度挑戦してみてください」と、文字通り“山盛り”になった「富士山もりそば」の写真を投稿しています。

投稿された写真には天ぷらも写っているものの、こちらは別メニュー。「富士山もりそば」は麺、めんつゆ、薬味だけで1072キロカロリーというハイカロリーなメニューです。X上では「やっべーのがキタ〜」「お腹いっぱいになりそう！」「生きているうちに挑戦してみたいな」「カロリー爆弾！でも、いいじゃん、それ」という声が上がっています。

挑戦してみたいものの「出会えない」という人もいるようで、「新橋店をちょくちょく利用するんですけど、券売機にはなかったっす。別店舗で出会えたら試します」「券売機で探したけれど、出会えなかったです。残念なような、ほっとしたような…いつか出会えますように」という声も。また、実際に食べたことがある人からは「最後のそば湯まで、キッチリいただいてます」というコメントもありました。

名代富士そばを訪れた際は、「富士山もりそば」に出会えるか、探してみてはいかがでしょうか。

