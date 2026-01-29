目黒蓮がパーカー×ワイドパンツのゆるコーデ披露！爽やかな笑顔のダブルピースに「ニコニコめめかわいい」「愛おしい」「どタイプすぎる」の声
Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新し、みずほ銀行の新CMキャラクターとして出演することを報告した。撮影時のオフショットも公開され、反響を呼んでいる。
■目黒蓮「初めて開設した口座がみずほ銀行」
投稿された写真で目黒は、ナチュラルなセンター分けヘアに、くすみ感のあるブルーのパーカー、グレーのワイドパンツを合わせたシンプルな装いで登場。
花束を手にしたカットや、笑顔でダブルピースを決めるショット、カードを掲げて微笑む姿などが並び、柔らかく親しみやすい雰囲気が印象的だ。
目黒は投稿文で、「僕が中学生の頃に初めて開設した口座がみずほ銀行です」「口座を開設して、自分の名前が書かれたカードを手にしたときワクワクしたのを覚えてます」と、自身の思い出を振り返った。
さらに、「新生活を始める皆さんもたくさんいるかと思います。僕も今、新生活が始まったばかりです。」とつづり、「一緒に楽しみながら新生活を、生活にしていきましょう！」と呼びかけた。
SNSでは「ニコニコめめかわいい」「愛おしい」「爽やかな笑顔」「パーカー似合いすぎてる」「どタイプすぎる」といった声が相次いで寄せられている。