Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新し、みずほ銀行の新CMキャラクターとして出演することを報告した。撮影時のオフショットも公開され、反響を呼んでいる。

■目黒蓮「初めて開設した口座がみずほ銀行」

投稿された写真で目黒は、ナチュラルなセンター分けヘアに、くすみ感のあるブルーのパーカー、グレーのワイドパンツを合わせたシンプルな装いで登場。

花束を手にしたカットや、笑顔でダブルピースを決めるショット、カードを掲げて微笑む姿などが並び、柔らかく親しみやすい雰囲気が印象的だ。

目黒は投稿文で、「僕が中学生の頃に初めて開設した口座がみずほ銀行です」「口座を開設して、自分の名前が書かれたカードを手にしたときワクワクしたのを覚えてます」と、自身の思い出を振り返った。

さらに、「新生活を始める皆さんもたくさんいるかと思います。僕も今、新生活が始まったばかりです。」とつづり、「一緒に楽しみながら新生活を、生活にしていきましょう！」と呼びかけた。

SNSでは「ニコニコめめかわいい」「愛おしい」「爽やかな笑顔」「パーカー似合いすぎてる」「どタイプすぎる」といった声が相次いで寄せられている。

■目黒蓮、みずほ銀行「新生活キャンペーン」キービジュアル＆ショート動画