¡¡NHK¤Ï28Æü¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§Î¨Äã²¼¤ò¼õ¤±¡¢´ÊºÛ¤Ø¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ç¶¯À©¼¹¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡Ö»ÙÊ§¤¤ÆÄÂ¥¡×¤Î2026Ç¯ÅÙ¤Î·ï¿ô¤¬2Àé·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡NHK¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¡Ö¼õ¿®ÎÁÆÃÊÌÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¤Ê§¤¤¤¬1Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ä»ö¶È½ê¤òÂÐ¾Ý¤ËË¡Åª¼êÂ³¤¤ò¶¯²½¡£ºòÇ¯12·î¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¤Ç¡¢»ÙÊ§Î¨¤ÎÄã¤¤Åìµþ¡¢Âçºå¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢°¦ÃÎ¤Î5ÅÔÉÜ¸©¤òÃæ¿´¤Ë398·ï¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1¡Á3·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó750·ï¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£