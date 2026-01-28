米津玄師、史上初の記録達成 「IRIS OUT / JANE DOE」通算5度目の「合算シングル」1位【オリコンランキング】
米津玄師のシングル「IRIS OUT / JANE DOE」（アイリス アウト/ジェーン ドウ）が、28日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、1月5日付以来4週ぶり、通算5週目【※1】の1位を獲得した。同一楽曲で通算5度の1位獲得は史上初の達成となる。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
【※1】「IRIS OUT / JANE DOE」は、2025年10月6日付、10月13日付、11月17日付、2026年1月5日付、今週2月2日付で合算シングル1位を獲得。
収録曲の「IRIS OUT」は、同日付「週間ストリーミングランキング」で男性ソロアーティスト史上初となる19週連続の1位を獲得。同じく収録曲の「JANE DOE」も、同日付「週間ストリーミングランキング」13位にランクインしており、これらストリーミングがポイントを稼いだ。
週間7.1万PT（70,746PT）を獲得し、10月6日付から18週連続TOP5入りをキープ、累積PT数は209.5万PT（2,095,359PT）にまで積み上げている。
また米津玄師は、「IRIS OUT」で同日付「週間ストリーミングランキング」1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキングでは2冠【※2】となった。
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
