魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子！銀座コージーコーナー「ハリー・ポッター」スイーツ
銀座コージーコーナーに、ハリー・ポッターの魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子が期間・数量限定で登場！
「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」がラインナップされます☆
銀座コージーコーナー「ハリー・ポッター」スイーツ
発売日：2026年1月30日（金）
販売店舗：全国の銀座コージーコーナー店舗
※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません
※福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません
銀座コージーコーナーにて2025年11月に発売され人気を博した「ハリー・ポッター」スイーツが再登場！
「ハリー・ポッター」の世界を9種類のプチケーキにデザインした「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」と、焼菓子ギフト「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」が期間・数量限定で再販売されます。
「ハリー・ポッター」のスイーツで、ワクワクドキドキ楽しい時間が過ごせるスイーツを紹介していきます☆
＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）
価格：3,564円（税込）
販売期間：2026年1月30日（金）〜2月15日（日）頃
店頭受付：受付中〜 ※終了日は店舗により異なります
ネット受付：
予約受付期間：1月28日（水）〜2月10日（火）
お渡し可能期間：2月2日（月）〜2月15日（日）
※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。ネット予約サイトで予約が必要です
※ネット予約は一部店舗のみの実施となります
※ネット予約対象は「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」のみです
詰め合わせ内容：上段 左から
・ハッフルパフ：キャラメルホイップクリームのグラサージュケーキ
・賢者の石：ピーチゼリー
・レイブンクロー：ブルーベリーホイップクリームのグラサージュケーキ中段 左から
・ヘドウィグ：ホワイトチョコホイップクリームをのせたチョコチップ入りホイップクリームのロールケーキ
・組分け帽子：紫芋あんのモンブランタルト
・金のスニッチ：レモンホイップクリームのタルト下段 左から
・グリフィンドール：いちごホイップクリームのグラサージュケーキ
・ハリー・ポッター：グラサージュがけしたチョコレートムースのココアタルト
・スリザリン：りんごホイップクリームのグラサージュケーキ
全世界に魔法をかけたファンタジー・アドベンチャー『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観をプチケーキで表現した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」
物語に登場する人物やアイテムをイメージした彩りも味わいも豊かなプチケーキで「ハリー・ポッター」の世界を楽しむことができるスイーツです。
専用のボックスには各寮のエンブレムや物語のキーアイテムなどがプリントされています。
折って切ってカンタン♪「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」リーフレット付き
「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を購入された方には、リーフレットをプレゼント。
ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」になっています。
＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）
価格：1,080円（税込）
販売期間：2026年1月30日（金）〜2月下旬頃
「ハリー・ポッター」の相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックス。
「バースデーケーキ」や「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーがアソートされています。
＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）
価格：1,620円（税込）
販売期間：2026年1月30日（金）〜2月下旬頃
「ハリー・ポッター」が通うホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶。
寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーが詰め合わせてあります。
「ハリー・ポッター」の魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子が期間・数量限定で再登場。
銀座コージーコーナーにて2026年1月30日より販売される「ハリー・ポッター」スイーツの紹介でした☆
続きを見る
続きを見る
All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s26)
※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子！銀座コージーコーナー「ハリー・ポッター」スイーツ appeared first on Dtimes.