銀座コージーコーナーに、ハリー・ポッターの魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子が期間・数量限定で登場！

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」がラインナップされます☆

銀座コージーコーナー「ハリー・ポッター」スイーツ

発売日：2026年1月30日（金）

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー店舗

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

※福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません

銀座コージーコーナーにて2025年11月に発売され人気を博した「ハリー・ポッター」スイーツが再登場！

「ハリー・ポッター」の世界を9種類のプチケーキにデザインした「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」と、焼菓子ギフト「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」が期間・数量限定で再販売されます。

「ハリー・ポッター」のスイーツで、ワクワクドキドキ楽しい時間が過ごせるスイーツを紹介していきます☆

＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）

価格：3,564円（税込）

販売期間：2026年1月30日（金）〜2月15日（日）頃

店頭受付：受付中〜 ※終了日は店舗により異なります

ネット受付：

予約受付期間：1月28日（水）〜2月10日（火）

お渡し可能期間：2月2日（月）〜2月15日（日）

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。ネット予約サイトで予約が必要です

※ネット予約は一部店舗のみの実施となります

※ネット予約対象は「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」のみです

詰め合わせ内容：

上段 左から・ハッフルパフ：キャラメルホイップクリームのグラサージュケーキ・賢者の石：ピーチゼリー・レイブンクロー：ブルーベリーホイップクリームのグラサージュケーキ中段 左から・ヘドウィグ：ホワイトチョコホイップクリームをのせたチョコチップ入りホイップクリームのロールケーキ・組分け帽子：紫芋あんのモンブランタルト・金のスニッチ：レモンホイップクリームのタルト下段 左から・グリフィンドール：いちごホイップクリームのグラサージュケーキ・ハリー・ポッター：グラサージュがけしたチョコレートムースのココアタルト・スリザリン：りんごホイップクリームのグラサージュケーキ

全世界に魔法をかけたファンタジー・アドベンチャー『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観をプチケーキで表現した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」

物語に登場する人物やアイテムをイメージした彩りも味わいも豊かなプチケーキで「ハリー・ポッター」の世界を楽しむことができるスイーツです。

専用のボックスには各寮のエンブレムや物語のキーアイテムなどがプリントされています。

折って切ってカンタン♪「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」リーフレット付き

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を購入された方には、リーフレットをプレゼント。

ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」になっています。

＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）

価格：1,080円（税込）

販売期間：2026年1月30日（金）〜2月下旬頃

「ハリー・ポッター」の相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックス。

「バースデーケーキ」や「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーがアソートされています。

＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）

価格：1,620円（税込）

販売期間：2026年1月30日（金）〜2月下旬頃

「ハリー・ポッター」が通うホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶。

寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーが詰め合わせてあります。

「ハリー・ポッター」の魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子が期間・数量限定で再登場。

銀座コージーコーナーにて2026年1月30日より販売される「ハリー・ポッター」スイーツの紹介でした☆

「ハローキティのアップルケーキ」も！銀座コージーコーナー「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション」 「ハローキティのアップルケーキ」も！銀座コージーコーナー「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション」 続きを見る

ミッキー＆デイジーたちのペアアートパッケージ！銀座コージーコーナー「＜ディズニー＞ハピネスバッグ」 ミッキー＆デイジーたちのペアアートパッケージ！銀座コージーコーナー「＜ディズニー＞ハピネスバッグ」 続きを見る

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s26)

※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子！銀座コージーコーナー「ハリー・ポッター」スイーツ appeared first on Dtimes.