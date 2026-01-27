¶Ê¤òºî¤ë»þ¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¡¼¥É(ÏÂ²»)¿Ê¹Ô¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÌµ¿ô¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¸¡º÷¤·¤Æ»²¾È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤éÌµÎÁ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖChordCraft¡×¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤ÊUI¤Ç¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤òºîÀ®¡¦ÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë³Ú´ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄêÈÖ¤Î¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò³ÎÇ§¡¦ÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢MIDI¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

ChordCraft - ¥³¡¼¥É¿Ê¹ÔºîÀ®¥¢¥×¥ê | ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëºî¶Ê»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë

https://chord.iru-yo.com/

ChordCraft¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬ÅÙ¿ôÉ½µ­¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥­¡¼¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï²èÌÌ±¦¾å¤«¤éÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢²èÌÌ¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BPM¤È²»ÎÌ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö´Ý¥µ¿Ê¹Ô(Just the Two Of Us¿Ê¹Ô)¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿



IVmaj7¢ªIII¢ª­ºm7¢ªI7¤È¤¤¤¦¿Ê¹Ô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»îÄ°¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÄê¤·¤¿¥­¡¼¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¥³¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



Voice¤Ç¤Ï¥³¡¼¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹²»¤äÅ¾²ó·Á¡¢¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤é¡ÖÅ¬ÍÑ¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤ÐOK¡£



¡Ö¥À¥¤¥¢¥°¥é¥à¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ä¥®¥¿¡¼¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤¬¿Þ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¡Ö¥À¥¤¥¢¥°¥é¥àÀßÄê¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥®¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢MIDI Pad¤Ç¤Î¥À¥¤¥¢¥°¥é¥à¤âÉ½¼¨¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ö¸ÞÅÙ·÷¤òÉ½¼¨¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥É¤Îº¬²»¤ò´°Á´¸ÞÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¤è¤¦±ß·Á¤ËÊÂ¤Ù¤¿¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¥³¡¼¥É¤È¥³¡¼¥É¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡Ö¡Ü¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ²»¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏIVmaj7¤Î¸å¤ËIIIm7¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£



¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Ý¥µ¿Ê¹Ô¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ºîÀ®¤·¤¿¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ÏMIDI¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢X(µìTwitter)¤Ê¤É¤Ë¶¦Í­¤·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£