ÌµÎÁ¤Ç¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤êºîÀ®¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëºî¶Ê»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë¡ÖChordCraft¡×
¶Ê¤òºî¤ë»þ¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¡¼¥É(ÏÂ²»)¿Ê¹Ô¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÌµ¿ô¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¸¡º÷¤·¤Æ»²¾È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤éÌµÎÁ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖChordCraft¡×¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤ÊUI¤Ç¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤òºîÀ®¡¦ÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë³Ú´ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄêÈÖ¤Î¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò³ÎÇ§¡¦ÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢MIDI¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://chord.iru-yo.com/
ChordCraft¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬ÅÙ¿ôÉ½µ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï²èÌÌ±¦¾å¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²èÌÌ¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BPM¤È²»ÎÌ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö´Ý¥µ¿Ê¹Ô(Just the Two Of Us¿Ê¹Ô)¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿
IVmaj7¢ªIII¢ªºm7¢ªI7¤È¤¤¤¦¿Ê¹Ô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»îÄ°¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÄê¤·¤¿¥¡¼¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥É¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Voice¤Ç¤Ï¥³¡¼¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹²»¤äÅ¾²ó·Á¡¢¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤é¡ÖÅ¬ÍÑ¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤ÐOK¡£
¡Ö¥À¥¤¥¢¥°¥é¥à¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥É¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ä¥®¥¿¡¼¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤¬¿Þ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥¤¥¢¥°¥é¥àÀßÄê¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥®¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢MIDI Pad¤Ç¤Î¥À¥¤¥¢¥°¥é¥à¤âÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ÞÅÙ·÷¤òÉ½¼¨¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥É¤Îº¬²»¤ò´°Á´¸ÞÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¤è¤¦±ß·Á¤ËÊÂ¤Ù¤¿¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥É¤È¥³¡¼¥É¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡Ö¡Ü¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ²»¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏIVmaj7¤Î¸å¤ËIIIm7¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Ý¥µ¿Ê¹Ô¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ºîÀ®¤·¤¿¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ÏMIDI¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¡¢X(µìTwitter)¤Ê¤É¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£