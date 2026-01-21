３月でグループの活動休止を発表しているRIP SLYМEの５人が揃って富士五湖で相席旅をする「RIP SLYМE相席」。1月27日（火）の「相席食堂」は、2週にわたるこの企画の完結編をお送りする。

今年でデビュー25周年を迎える日本ヒップホップ界のレジェンド、RIP SLYМEは、今年の３月22日をもって、グループとしての活動を休止すると発表。そんな彼らが「相席食堂」に登場した前回。今回も引き続き、５人それぞれが５つの湖に分かれ、街の魅力を探る。

©ABCテレビ

前回、大好きなお酒を飲むだけだった本栖湖のRYO-Z。今回もまだまだお酒は止まらない。湖と富士山の絶景をアテに、ひとりグラスを傾け、ご満悦。はたして、RYO-Zはロケらしいことをやってくれるのか！？

©ABCテレビ

山中湖のSUは、前回同様、様々な人たちと相席し、ロケを満喫。地元を盛り上げようと５人兄弟がオープンしたバー＆カフェラウンジでは、SUと会ったことがあるという三男が意外なエピソードを明かす。

©ABCテレビ

河口湖のPESは、七福神参りのスタンプラリー中に立ち寄った綾小路きみまろプロデュースのカフェでご本人と相席。なんと、黄金の七福神は富士河口湖町在住のきみまろが寄贈したと知る。そして、七福神参りを再開し…。

©ABCテレビ

前回は口数の少なかった西湖のFUМIYA。しかし、お酒が入った今回は次第に饒舌に。西湖ネイチャーセンターを訪ね、ガイドさんの案内で樹海の奥にあるコウモリ穴に案内してもらう。コウモリロケといえば、何百匹ものコウモリが穴の中で一斉に飛び交うイメージだが、はたして…！？

©ABCテレビ

前回は精進湖周辺の樹海にある謎の集落、民宿村をさまよったILМARI。今回もなかなか人と出会えなかったが、ようやく民宿を発見。宿主から、これまでに立ち寄った廃校や公園にまつわる怖い話を聞かされて…。宿主以外にも話したいと、宿主の親戚や友人と数珠つなぎで相席する！

©ABCテレビ

最後にはグランピング施設に再集合した５人。活動休止を控え、これまでの印象深い出来事や現在の心境、これからについて語り合う。

今回も、ここでしか見られない超貴重映像満載！メンバーたちの個性あふれる旅が展開される！

©ABCテレビ©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。27日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。