¿·ÂÎÀ©¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬3¥´¡¼¥ë¤Ç¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¡ª¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÅ¥¾Â¤Î11ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ë
¡¡º£µ¨¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï½øÈ×¤«¤é°ÂÄê¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ºòÇ¯12·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢¤âÁÀ¤¨¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤¬Éé½ý¸òÂå¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡Ê¡ü0¡Ý3¡Ë¤«¤éµÞ¼ºÂ®¡£Æ±»î¹ç¤â´Þ¤á¤¿¸ø¼°ÀïÄ¾¶á10»î¹ç¤Ï3Ê¬7ÇÔ¤ÈÇòÀ±¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ýÃæ¤Î³ùÅÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢34Ê¬¤ËÆ°¤¯¡£¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¡¢Å¨¿Ø¤òÆÈÁö¡£¼«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Î³ÑÅÙ¤òºî¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ëº¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î50Ê¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Á°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¸å¤âÆ°¤¤ò»ß¤á¤º¤ËÇØ¸å¤ØÈ´¤±¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤«¤éÈ´·²¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤¯59Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿J¡¦¥Ú¥É¥í¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤¬¥«¥ó¥Ü¤Î¼ê¤ËÄ¾·â¡£OFR¡Ê¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤ÎËö¤Ë¥Ï¥ó¥É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎPK¤ò¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ËÄÀ¤á¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¾¡Íø¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿88Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤Î·ë²Ì¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸ø¼°Àï4¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢3Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï11ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï28Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè8Àá¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£°ìÊý¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï2·î1Æü¡¢¼¡Àá¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¡0¡Ý3¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼
0¡Ý1¡¡34Ê¬¡¡¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý2¡¡50Ê¬¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý3¡¡64Ê¬¡¡¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊPK¡¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë
¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤
Áê¼êDF¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î
¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¿Í¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å🥅
¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ🇧🇷
¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï
Æó¿Í¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â👏
VAR¤ÎËö¤ËÆÀ¤¿PK¤ò#¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ ¤¬
ÎäÀÅ¤Ë·è¤áÀÚ¤êÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë🥅
