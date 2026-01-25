この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「議論が苦手ならホワイトボードを使え」正論で言い返せない悩みを解決する平井拓郎氏の提言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「QOOLAND」の元メンバーで、株式会社ヒライ企画代表取締役の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【口下手必見】もうロジハラで悩まない！バンドマン社長が正論対策を解説」と題した動画を公開。バンド内で正論を言う理論派メンバーとのコミュニケーションに悩む「フィーリング派」の視聴者からの相談に回答した。



動画で平井氏はまず、正論がもたらす危険性について言及。「正論を言う人は、相手の不当性を証明することで、自分の正当性が証明されたように錯覚することがある」と指摘した。このような「正当か不当か」という二元論の戦いになると、本来あったはずの新たな可能性を見出す機会が失われてしまうと説明した。



具体例として、ライブでの演奏ミスを挙げ、「失敗は許されない」という正論は一見正しいように聞こえるが、そのミスが逆にライブに「リアルさ」を与え、ファンを喜ばせる可能性もあると語る。正論での対立は、こうした多角的な視点を奪ってしまうという。



また、平井氏は相談者自身も「音楽は感性でやるべきだ」という一種の〝べき論〟に囚われていると分析。言葉で言い返せずに黙り込んでしまうのは、そもそも話し合いの場に立っていないのと同じだと指摘した。その上で、解決策として言語だけに頼らない「フィーリング・コミュニケーション」を提案。例えば「バラード」という言葉のイメージは人それぞれ異なるため、「こんな感じ」と実際に演奏したり歌ったりして、感覚を共有しようとする姿勢が重要だと語った。



そして、口下手な人にとっての最適解は「ホワイトボード一択」だと断言。口頭での議論が苦手なら、「書いてコミュニケーションを取りたい」と正直にメンバーに提案することを推奨した。思考を「ビジュアライズ（可視化）」することで、感情的な対立を避け、お互いの考えを客観的に整理できるという。バンド内の意見対立に悩んでいる人は、試してみてはいかがだろうか。