この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

プロのバンドマン直伝！初心者でも作詞ができるようになる魔法の裏技「替え歌メソッド」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「JUJOE」で活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「作詞できる人、できない人たった一つの致命的な差｜スピッツ「ロビンソン」の歌詞が凄まじい」と題した動画を公開。多くの人が「文章が書けるなら誰でもできる」と考えがちな作詞について、その考えは大きな間違いであると指摘し、初心者でも実践できる作詞のコツを解説した。



平井氏はまず、「作詞は文章を書くだけではない」と断言。音楽にはメロディーが存在し、そのメロディーが持つ「センテンス（文章の区切り）」の長さに言葉を合わせる必要があると説明した。例としてスピッツの『ロビンソン』の歌い出しを挙げ、「新しい季節は なぜか切ない日々で」という1行はメロディーの繰り返しがなく長いセンテンスであるのに対し、「河原の道を 自転車で 走る君を追いかけた」という部分は短いセンテンスが連続していると分析。このように、メロディーの構造に合わせて言葉の長さを変える意識が重要だと指摘した。



さらに、良い歌詞の条件として「テーマが変わらないこと」を挙げた。Aメロで情景を描写し、Bメロで内的な思考に移るなど、視点は変わっても曲全体のテーマは一貫している必要があるという。また、「情景描写ばかりで終わっている歌詞」ではなく、書き手の「感情が乗っているか」、そして「メロディーと歌詞のインパクトが統合されているか」も重要だと語った。



そして、初心者が作詞に挑戦する際の裏技として「替え歌」を提案した。既存の好きな曲のメロディーに、全く違う歌詞を当てはめてみるという方法だ。平井氏は「替え歌を作って、そこからメロディーを少しずつ変えていくだけで、もうどんどんオリジナルになっていく」と説明。この方法を繰り返すことで、言葉とメロディーの組み合わせの感覚が養われ、徐々に作曲までできるようになる可能性があると述べた。



「文章が書けること」と「作詞ができること」は全く別のスキルであるようだ。作詞に挑戦して挫折した経験がある人も、まずは好きな曲の「替え歌」から始めてみると、新たな発見があるかもしれない。