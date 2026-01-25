ストリートカルチャーと融合！VISION STREET WEAR「スポンジ・ボブ」コラボアイテム
ユニセックスなアパレルショップ「Ha-Li-C STORE by HYBRID」などを運営するハイブリッド。
そんなハイブリッドから、歴史あるストリートブランド「VISION STREET WEAR」と、世界中で大人気のアニメーションシリーズ「スポンジ・ボブ」のコラボ新作アイテムが登場します☆
スポンジ・ボブのポップでユーモラスな世界観と、VISION STREET WEARが持つストリートカルチャーのエッセンスが融合したコレクションです。
VISION STREET WEAR「スポンジ・ボブ」コラボレーション
発売日：2026年1月21日(水) AM10時〜
販売場所：Ha-Li-C STORE by HYBRID
『スポンジ・ボブ』は、1999年7月17日の放送開始以来、視聴率の高いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを生み出してきた作品。
深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、スポンジ・ボブと愉快な仲間たちのユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメです。
「VISION STREET WEAR」は、1976年にカリフォルニア州で誕生し、スケートボードと音楽カルチャーをミックスさせ独自のスタイルを築き上げたスケートボードファッションブランドです。
今回のコラボレーションでは、ファッションのトレンドを巧みに取り入れ、キャラクターグッズの枠を超えた本格的なアパレルアイテムで、高いデザイン性を実現しています☆
ユニセックスで男女問わず着用できるので、カップルでのお揃いコーデにもおすすめ。
春物のスウェットとパーカーなので長いシーズンで着用できます。
【スポンジ・ボブ】Skateboard TRN
価格：8,690円（税込）
スケートボードに乗ったスポンジ・ボブがデザインされたスウェットシャツ。
バックに大胆に配置されたフォントもかっこいい一枚です☆
【スポンジ・ボブ】Racing Sweatshirt
価格：8,690円（税込）
レーシングウェアを意識したデザインのスウェットシャツ。
袖にはスポンジ・ボブの友達である「パトリック」と「イカルド」がプリントされています！
【スポンジ・ボブ】SpongeBob＆Patrick Sweatshirt
価格：8,690円（税込）
バックにプリントされたスポンジ・ボブとパトリックがインパクト抜群な一着。
胸元のVISIONのロゴは、立体的なサガラ刺繍で表現されています☆
【スポンジ・ボブ】Logo ZIP PK
価格：10,780円（税込）
フルジップ仕様で羽織としても活躍するパーカー。
ジッパーを閉じると繋がるロゴがポイントになった、遊び心のあるデザインです。
キャラクターグッズの枠を超えた、本格的なストリートアパレル。
長いシーズンで着回せる、ファン必見のコレクションです☆
VISION STREET WEAR「スポンジ・ボブ」コラボアイテムの紹介でした。
VISION STREET WEAR「スポンジ・ボブ」コラボアイテムのよくある質問
Q. いつ発売？
A. 2026年1月21日(水) AM10時から販売されています。
Q. 価格は？
A. スウェットシャツは各8,690円（税込）、ジップパーカーは10,780円（税込）です。
Q. どこで買える？
A. ハイブリッドが運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID」にて販売されています。
