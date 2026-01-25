寄付するためのQRコードが掲示された台座＝2025年12月、インド・ニューデリー（共同）

キャッシュレス決済が浸透するインドで、QRコードを使った電子決済による寄付を導入する寺院が現れ始めた。自身の銀行口座とひも付けたQRコードが印刷された紙を首からぶら下げ、物乞いをする人の姿も。先端技術がインドの街角の風景を変えつつある。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

首都ニューデリーにあるヒンズー教のサイババ寺院。中に入るとQRコードが掲示された台座が2台あった。スマートフォンをかざして読み取ると、寄付額を入力する画面に切り替わる。国立決済公社が提供する電子決済システム（UPI）を使って金額を送信すれば自分の口座から寺院の口座へすぐに送金される。異なる金融機関の間でも使え、手数料はかからない。

寺院の管理人サティシュ・ドガルさん（67）によると、オンライン寄付を取り入れたのは2025年5月ごろ。「参拝者が現金を持たずに訪れ、気軽に寄付できる。便利で簡単、時間もかからないため大変助かっている」と話す。特に高額の寄付をする裕福な信者から支持されているという。

キャッシュレス化の波は物乞いをする人にも及んでいる。サイババ寺院の近くに住むプラモード・クマールさん（31）は仕事を失い、3〜4年前から物乞いをしながら生活している。かつて銀行口座を開設したことがあったため、QRコードを生成して印刷し、首にかけている。

「手持ちの小銭がない人でも簡単な操作で送金できるから、施しを受けやすくなった。珍しさも手伝ってか『収入』は増えた」と笑顔を見せる。「5歳の息子に物乞いをさせなくて済むよう、しっかり貯金をして教育費に充てたい」

クマールさんの友人で、サイババ寺院前の歩道に座って物乞いをしていたアニルさん（42）は「電子決済が便利なのは分かるけど、直接お金を受け取ってその場で感謝の気持ちを示したい。しばらくは様子見するよ」と話した。

寺院内に置かれたQRコードが掲示された台座＝2025年12月、インド・ニューデリー（共同）

QRコードが印刷された紙を掲げるプラモード・クマールさん＝2025年12月、インド・ニューデリー（共同）