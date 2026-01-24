1月23日、金曜ロードショーで『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』（日本テレビ系）が放送された。この作品で声優としてゲスト出演している俳優陣が話題となっている。

「今作は、『名探偵コナン』の連載20周年を記念して2014年に公開された特別編。2012年に公開された、堺雅人さん主演映画『鍵泥棒のメソッド』の後日談も交わる作品となっています。『鍵泥棒のメソッド』は、堺さん演じる売れない役者と、香川照之さん演じる記憶をなくした殺し屋、そして広末涼子さん演じる殺し屋に恋する雑誌編集者の人生が絡み合っていくストーリー。

『江戸川コナン失踪事件』では、香川さんと広末さんが声優として参加して、『鍵泥棒のメソッド』とのコラボが実現しています。23日の放送でも、香川さんと広末さんの声はしっかりお茶の間に届けられましたが、これには驚きを隠せない視聴者も多かったようです」（スポーツ紙記者）

SNSには、「よく放送できたな」「事件の謎以上に衝撃的なキャスィング」などと投稿され、話題となっていたようだ。香川も広末も、ここ数年でトラブルが報じられてきただけに、“地上波共演”はかなり貴重なものとなってしまった。

「香川さんは2022年の『週刊新潮』で、銀座クラブホステスへの“性加害”を報じられています。その結果、当時人気絶頂だった香川さんは出演していた朝のニュース番組やCM、予定していたドラマなどを降板することに。

同年12月には、市川中車として歌舞伎の公演に復帰しており、以降も歌舞伎界が活動のメインとなっているようです。2025年には配信ドラマ『連続ドラマW 炎』（WOWOW）で主演を務めるなど少しづつ映像の仕事も増えており、2026年2月発売の人気ゲーム『龍が如く 極3』では声優として出演しています。

広末さんは、2025年4月に追突事故を起こし、同年11月に自動運転処罰法違反容疑で書類送検され、のちに略式起訴となりました。事故の際、広末さんが運転する車の走行速度は180km/hを超えていたとも報じられ、注目を集めました」

二人とも、かつては地上波ドラマや映画に引っ張りだこだったが、昨今ではテレビで彼らを見ることもかなり少なくなっている。今回は実写での演技ではないため、放送へのハードルもかなり低かったのだろうが、できるなら二人の姿を地上波でまた見たいものだ。