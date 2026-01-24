猫が体を伸ばしているときの気持ち

1.よし、起きて活動再開だ！

飼い主さんが最も頻繁に目にする愛猫の伸びは、愛猫が起きた直後ではないでしょうか。朝目覚めた時はもちろん、昼間うとうとした浅い眠りから目覚めた後にもよく伸びをしています。

寝ている間、猫も夢を見ます。寝ている愛猫が、寝転がったままの状態でまるで走っているように足を前後に動かしているのを見たことがあるのではないでしょうか。あれは、夢の中の行動を実際に取らないよう、脳が筋肉の動きを止めているために起こる現象です。

そのため、猫は起き抜けに全身を思い切り伸ばして固くなった筋肉をほぐし、何かあったらすぐに動けるような状態にしているのです。また睡眠中に下がった血圧を上げて血流を増やし、脳や筋肉を活発に動かすための準備をしているのです。

つまり、猫にとって「伸びをする」のは、脳と体を目覚めさせ、これから活動を開始するための準備運動なのです。

2.さて、そろそろやるか！

猫は、成長した後でも1日の内の12～16時間を睡眠時間に充てています。ただし、猫の睡眠は、人のようにまとめて寝るというスタイルではありません。遊びや食事、身繕いなどの時間を除き、何度か場所を変えながらうとうとしながら休むスタイルです。

これは、狩りの際に最大限の身体能力を発揮できるよう、体力を温存していた野生時代の名残だと考えられています。この休憩時間明けにも、猫はよく伸びをします。もちろん、伸びをすることで体をほぐしているのですが、同時に気分をサッと切り替えているという意味合いもあると考えられています。

3.いかん、落ち着け！

猫は、自分の気持ちをコントロールするためにも伸びを利用しているようです。遊んでいる最中に突然伸びをして全身を舐め始めたり、苦手なお手入れを我慢していて解放された途端に伸びをする姿を見かけることも多いのではないでしょうか。

これらの「伸び」は、興奮した気持ちを落ち着けたり、我慢していたストレスを取り払ったりするために行われているようです。気分の切り替えと似ていますが、より積極的に自分を平常心に戻すためのコントロール手段として行われているように見えます。

4.ねぇ、一緒に遊ぼうよ！

犬も、猫の伸びと同じような姿勢をすることがあります。これは、犬同士や飼い主さんに対して「一緒に遊ぼうよ！」と呼びかけているサインで、遊びに誘うためにお辞儀をしているという意味合いから「プレイ・バウ」と呼ばれています。

猫の場合も、犬と同じようにこの姿勢で相手を遊びに誘いますが、少しやり方が異なります。伸びているというよりも、瞬間的にこの姿勢をしながら、同時にしっぽをピクピクさせたり、「ウニャッ」というような短い鳴き声を伴うことが多いようです。

5.眠いよ…

就寝時間が近づいた頃に、あくびをしながら何度も伸びを繰り返す場合は、飼い主さんへの「眠いよぅ」というアピールだと考えられています。特に飼い主さんと同じ布団で一緒に寝る習慣のある猫は、飼い主さんと一緒に布団に入りたくて「そろそろ一緒に寝ようよ！」と誘っている場合もあるようです。

伸びが与える体への影響

体を伸ばすときの猫の気持ちと共に、体を伸ばすことが猫の体に与える影響として、「筋肉をほぐす」「血圧を上げる」「気分を切り替える」といった効果をご紹介してきました。その他にも、猫の伸びには、下記のような効果があると考えられています。

疲労回復

動物の体には、自然とタンパク質が分解されたもの（尿素、尿酸など）や疲労物質、古くなった細胞、二酸化炭素などの老廃物が溜まっていき、血液やリンパの中に溜まります。

伸びをすることで血圧が上がると、血流だけではなくリンパ液の流量も増えます。つまり、伸びをすることで血液やリンパ液に溜まった老廃物の排出が促され、疲労回復につながります。

体の柔軟性を促進し関節の可動域を広げる

愛猫が伸びをしている姿を見て、「あれ？うちの子、こんなに体が長かったっけ？」と驚いたことがあるのではないでしょうか。

猫の体は人よりも小さいですが、骨の数は人よりも多いことが知られています。しかも、骨と骨との間にある靭帯や椎間板がとても柔らかいため、その可動域も人よりも広いのです。さらに、猫は肉食動物なので、腸の長さが短く脊柱で内臓を支える必要がないため、人よりも内臓の位置が自由に動きます。

これらの体の構造により、猫が体を伸ばすと関節の可動域が広がり、約2倍の長さに伸びると言われています。伸びをした猫が驚くほど長く見えたり、人では考えられないような姿勢で伸びていたりするのは、こういった体の構造に起因しているのです。

まとめ

毎日のように目にする愛猫の伸びには、「脳や体を目覚めさせ、活動を始めるための準備運動」「気分転換」「気持ちのコントロール」「遊びの誘い」「眠さのアピール」などの気持ちや効能が隠れていることがわかりました。また、伸びをすると体長が長くなるのは、目の錯覚ではなく実際に伸びているのだということもわかりました。

こうした普段の何気ない仕草の中に隠れている愛猫の気持ちや、人との違いを実感することで、より愛猫への愛情が深まっていくのではないでしょうか。愛猫が伸びをする姿を見かけたら、優しく見守ってあげたいですね。