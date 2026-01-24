「ランドセルやめました」シングルファザーの親子YouTuber、入学控えた娘との動画に反響！ 「素晴らしい選択」
チャンネル登録者数が15万人を超える親子YouTuber「バイリンガルエミリ」は1月19日、自身のYouTubeを更新。『【決断】なぜランドセルを買わないのか。娘と選んだ「人とは違う道」。』と題した動画を投稿しました。
【画像】バイリンガルエミリ、「ランドセルを買わない」
そこで「デパートをスルーして、山に行きます！」と言い放ち、TATSUさん、祖母、エミちゃんの3人で車に乗り込み、“山”に向かって出発。到着した場所は、熊本県・阿蘇山の麓にある、アウトドアブランド「mont-bell（モンベル）」の店舗でした。
TATSUさんがエミちゃんのために選んだのは、一般的なランドセルより500gほど軽量化されている同ブランドのワンパック。「ちょっと飛んでみるね」と、実際に背負って軽さや動きやすさを確認したエミちゃんは、購入を決断しました。
今回、ランドセルではなくワンパックを選んだのも、「みんなが持っているからランドセルにする」のではなく、「この機能が必要だからこれを選ぶ」と「形式より実用性を重視」して自分の頭で考えることを優先したからだと話しました。
コメントでは「キラキラが好きな世代だろうに実用性重視賢いなぁ」「エミちゃんは賢く素晴らしい選択です」「飛んで大きさ決める所とか可愛いくて子供らしくて好き」「実用性重視の選択眼に敬意！」「たつパパ。ルックスも知力も頂点！」「『本当に必要なものを』とパパの選択に私も賛成です」と称賛の声が多数寄せられています。
離婚した当時2歳だったエミちゃんについて、「父親、母親、両役こなすような気持ちでエミちゃんの成長を全力で見守っていきたい」と話していたTATSUさん。今回投稿された動画では、エミちゃんとTATSUさん親子の成長を見守ってきた視聴者からも、「もう小学校に行くのか...あっという間ですね」「美しく賢く優しく成長されましたね」「エミちゃん大きくなりましたね」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
「だって他のがいいもん」「ランドセルやめました」というテロップから始まった動画の冒頭、ランドセルの画像をエミちゃんに見せ、「みんなこれを背負って（学校に）行くんだけど、本当にお店を見に行かなくて大丈夫？」と確認するTATSUさん。エミちゃんは「大丈夫だよ、だって他のがいいもん」と決意は固い様子です。
4月からインターナショナル・スクールへ動画の最後でTATSUさんは、エミちゃんが「4月からインターナショナル・スクールに行くことになった」ことを報告。学費が高く、迷ったのだそうですが、“英語が好き”というエミちゃんの希望とTATSUさん自身もエンジニアとして仕事をする中で、英語の重要性を日々実感していることから決断したのだそう。
「もう小学校に行くのか...」2023年2月3日に投稿した『離婚のご報告。シングルファザーになりました』と題した動画で、妻・アリスさんと離婚したこと、TATSUさんがエミちゃんの親権をとり、TATSUさんの実家で暮らしていることなどを報告しました。
