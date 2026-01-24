リビングで寝落ちしてしまったママさんを起こしたい『ぽこ太郎』くん。さまざまな方法で起こそうとしますが、最終手段として取ったのが最強の方法だったようで……

コメントでは「ポコの作戦勝ちですな！」「みんなママ大好きですね」の声が届いています。

【動画：休日の朝５時、リビングで寝落ちしたママ→猫が起こそうとして…思わず笑ってしまう『攻防戦』】

早朝のリビングで

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、ママを起こしたくて、かわいらしい最終手段に出たぽこ太郎くんの姿。

時は朝の5時。リビングには、ぽこ太郎くんとうま次郎くんの姿があったそう。なんとなくソワソワとしているのは、ママさんが近くで眠っていたからだったとか。

ぽこ太郎くん、ママさんが枕にしているクッションに登り様子見。もしかして起こそうとするのかと思いましたが、添い寝して平穏が訪れたといいます。まだ朝が早いから、ぽこ太郎くんも遠慮したのかな？

やっぱり起こしたい

添い寝していたぽこ太郎くんでしたが、やっぱりママさんを起こしたくなったのか起きあがって悩んでいたそう。

意を決したのか、ママさんをチョイチョイ。1回では起きなかったので、何度かチョイチョイしたといいます。

そうすると、ママさんの目が開いた！！ しかし、まだ眠いママさんはぽこ太郎くんの方を一度見ただけで、また二度寝してしまったとか。朝早いし仕方ないかもしれません。ぽこ太郎くん、諦めたかな？

ママを起こす最終手段

やっぱり諦めきれないぽこ太郎くん。しかし、ママをもう一度チョイチョイしても起きてくれなかったそう。

ここでぽこ太郎くん、最終手段に出たのだとか。それは、カメラマンをしているおっさんさんに訴えること！

「起こすのを手伝って」とジーッとおっさんさんを見つめたという、ぽこ太郎くん。上目遣いで見つめてくる顔はかわいらしすぎる！！

ぽこ太郎くんの圧に負けてしまったという、おっさんさん。ママさんを「ぽこちゃんの為に起きてあげて」と起こしたそう。それを聞いたママさんも重い瞼を上げたといいます。カワイイぽこ太郎くんの頼み、断れませんよね。

ママの「起きましたよ」の声に、嬉しそうなぽこ太郎くん。始発の音も聞こえてきて、ママさん家の一日は始まったとか。休日でも朝5時に起こされるのは大変！ でも、うらやましくもありました。

そんなママさんたち家族には「ぽこ、ママ起こすのおっさんが手伝ってくれて良かったね」「猫達に休日って概念は無いらしい(笑)」「ぽこで癒されて明日も頑張ります」といったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、ぽこ太郎くん、うま次郎くん、しろがね丸くんたちのホノボノした日常がアップされていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。