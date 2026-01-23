【B1第19節 見どころ】いよいよ後半戦…秋田と川崎は巻き返しなるか、名古屋Dvs三河の“ACS”が初開催

上位浮上へのきっかけを作りたい秋田【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は今週末から後半戦へ突入。首位争い激化はもちろんのこと、前半戦で苦戦を強いられたチームによる巻き返しにも大いに期待だ。



B1東地区最下位の秋田ノーザンハピネッツは、30試合を終えて5勝を挙げるにとどまっている。第16節終了後には、合計11シーズン在籍した前田顕蔵ヘッドコーチの退任を決断。その後はアソシエイトヘッドコーチのミック・ダウナー氏がHCに昇格して指揮を執っている。





今節は2026年最初のホーム2連戦。まずは信条とする強固なディフェンスを取り戻すことが浮上への大前提となる。現在の1試合平均失点は84.1点。リーグで最も少ないリバウンド（平均33.7本）も課題に挙げられるため、全員がハードワークし、いかに強度の高さを維持できるかが問われる。迎え撃つのは、7勝23敗で同地区12位の川崎ブレイブサンダース。川崎は序盤から6連敗と苦しみ、第8節を最後にネノ・ギンズブルグHCと双方合意の上で契約解除を決断。後任の勝久ジェフリーHC就任後も4連敗となるも、12月以降は4勝を積みあげている。秋田と同様、バイウィークを経て立て直したいのは、ディフェンス（平均失点83.6点）とリバウンド（平均34.6本）。リーグ戦の中断前に79-69でレバンガ北海道を退けた勢いを維持したまま、インサイドではエマニュエル・テリーとドゥシャン・リスティッチが存在感を示したい。

主にスターターとして起用され10.5得点を挙げている今村【(C)B.LEAGUE】

名古屋ダイヤモンドドルフィンズとシーホース三河によるダービーマッチは、今節から「AICHI CLASSIC SERIES」の新名称で開催。その記念すべき初陣となる舞台はIGアリーナだ。ホームの名古屋Dとしては、リバウンド争いを制して持ち味の守備力を発揮したいところ。互いに豊富なタレントをそろえるだけに、アリーナを熱狂させる激しい点の取り合いにも期待だ。「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」に出場した今村佳太、西田優大の両雄の出来がカギを握るだろう。



負傷離脱もあったジェレット。後半戦は活躍が期待される【(C)B.LEAGUE】

東地区は、1位の宇都宮ブレックスと2位の千葉ジェッツがともに24勝6敗。1勝差で追うのがレバンガ北海道だ。今節はブレックスアリーナ宇都宮で、宇都宮と北海道が今シーズン初対決。高島紳司を負傷で欠く宇都宮は、どのプレーヤーが富永啓生のマークマンを担うかが興味深い。年明けに開催された「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」では、レギュレーションの影響で出場できなかったグラント・ジェレットの奮起にも注目したい。



豊橋市総合体育館では、西地区9位の三遠ネオフェニックスが同地区首位の長崎ヴェルカを迎える。三遠が勝利を収めるには、長崎が誇る自慢の攻撃を跳ね返すディフェンス力が必要不可欠。オフェンスでは平均82.5得点の高い数字を残しているが、フリースローに目を向けると成功率67.0パーセントと課題を残す。チーム全体で得点チャンスを確実にものにすることも、地区首位撃破のポイントになる。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦の第19節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は3Pシュートの記録達成候補者が多数いる。杉浦佑成（仙台89ERS）と津屋一球（三遠ネオフェニックス）が「400」の節目を射程圏内にとらえ、ザック・バランスキー（アルバルク東京）とメイヨニック（広島ドラゴンフライズ）は通算30人が達成してきた「500」の大台が目前。また、日本代表経験を持つ細川一輝（群馬クレインサンダーズ）は、史上21人目となる600回3P成功達成まで、あと2に迫っている。今週末の2連戦は実績を積んできたシューターたちの記録達成ラッシュとなりそうだ。



■B1第19節試合日程

・大阪エヴェッサ vs アルバルク東京（＠おおきにアリーナ舞洲）

GAME1：1月24日（土）12時05分～ GAME2：1月25日（日）12時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs シーホース三河（＠IGアリーナ）

GAME1：1月24日（土）13時05分～ GAME2：1月25日（日）13時05分～

・富山グラウジーズ vs サンロッカーズ渋谷（＠富山県総合体育センター）

GAME1：1月24日（土）13時55分～ GAME2：1月25日（日）14時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs 川崎ブレイブサンダース（＠CNAアリーナ☆あきた）

GAME1：1月24日（土）14時05分～ GAME2：1月25日（日）14時05分～

・千葉ジェッツ vs 琉球ゴールデンキングス（＠LaLa arena TOKYO-BAY）

GAME1：1月24日（土）14時05分～ GAME2：1月25日（日）14時05分～

・茨城ロボッツ vs 越谷アルファーズ（＠日立市池の川さくらアリーナ）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）15時05分～

・宇都宮ブレックス vs レバンガ北海道（＠ブレックスアリーナ宇都宮）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）15時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 滋賀レイクス（＠オープンハウスアリーナ太田）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）15時05分～

・アルティーリ千葉 vs 佐賀バルーナーズ（＠千葉ポートアリーナ）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）15時05分～

・三遠ネオフェニックス vs 長崎ヴェルカ（＠豊橋市総合体育館）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）15時05分～

・京都ハンナリーズ vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠島津アリーナ京都）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）14時05分～

・島根スサノオマジック vs 仙台89ERS（＠カミアリーナ）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）14時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs 広島ドラゴンフライズ（＠豊田合成記念体育館）

GAME1：1月24日（土）15時35分～ GAME2：1月25日（日）15時35分～

