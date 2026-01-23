松岡昌宏が独立後に代表取締役を務める新会社「MMsun」公式Instagramが更新され、『BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画』の発売を告知＆写真を公開した。

【写真】松岡昌宏が髭を生やし黒レザー姿でサングラス越しに視線を逸らしたアップショットなど①②

■『BAKU MAGAZINE』アザーカットも公開中

公開されたのは、メッシュの短髪で髭をはやした松岡が、サングラスに手をかけ視線を逸らしている、黒の革ジャン姿のドアップショット。2枚目にはオールブラックコーデの松岡が、カメラを持つ小林と満面の笑みで握手を交わすツーショットが披露されている。

ポストには「『BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画』2月14日（土）発売！」という告知も。

さらに「『BAKU MAGAZINE』は、カメラマン小林ばく氏の40周年の集大成として、今まで撮影してきた数々のアーティストたちの“今”を小林氏の目線から様々な形で表現していく、一対一リアリティーコラボレーション雑誌です。松岡のおよそ20年ぶりとなる外ロケの撮りおろしを、大迫力のB4判型、80Pのボリュームでお届けします。発売をお楽しみに！」というメッセージも綴られている。

コメント欄には「マボ爆イケすぎる」「渋くて男前」「疲れが吹っ飛ぶカッコよさ」「松兄×ばくさん最高」などといったファンの声が続々と到着。

またオンライン書店「Fujisan.co.jp」公式Xでは、東京タワーの前でジャンプする豪快ショットや、東京・浅草のビルを背にした橋の上で川を眺めながらニッコリ振り返る姿、両手をあげておどけるようなポーズを見せる松岡を小林が撮影する後ろ姿も公開されている。

こちらにも「出会いから30年のおふたり。そんなおふたりの阿吽の呼吸がそのまま詰まった写真の数々をお楽しみいただけます」という説明が添えられている。

■コラボレーション雑誌『BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画』ショット

■“出会いから30年”ならではの小林が撮影した松岡の姿