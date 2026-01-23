¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç°¤µ¤ò¤·¤Æ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿Ç¡Ù¢ªÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ë£´Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¨¤¨´é¤·¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç°¤µ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢62.6Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£4.3Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç°¤µ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ä
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¯¤Þ¤¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤½¤à¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤à¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç²¿¤ä¤é°¤µ¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ÆÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤½¤à¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤½¤à¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÊá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤¤Ã¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¤¿¤Ö¤ó¡£
¤½¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê´é¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿XÌ±¤¿¤Á
¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤È¤·¤¿´é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤½¤à¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¦ー¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤½¤à¤Ã¡×¤È¤·¤¿´é¡×¡ÖÃ¶Æá¤¡～¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔÉþ¤½¤¦¤Ê´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ï¤Ç¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤à¤Á¤ã¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤¯¤Þ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤½¤à¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£
