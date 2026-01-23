「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

ちょっと頑張ればMARCH・日東駒専には入れる？

――最近の受験の風潮として、MARCH・日東駒専ならちょっと勉強すれば受かるといった雰囲気があるように思います。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：一部そういった学生はいますよね。ただ、実際にMARCH・日東駒専は思っている以上に甘くないですし、特にMARCHに関しては本当に甘くないなと感じます。

これは受験生だけに限らず、親御さんでも「最低限MARCHには行ってほしくて」みたいなことを言う方が多いのですが、「最低限MARCH」と言える学生は相当なレベルであることを理解してほしいと思います。

――詳しく教えてください。

びーやま：まず、MARCHは大体偏差値60、日東駒専は大体偏差値50となっているわけですが、ここには罠があります。それは高校受験の偏差値とはイコールではないということです。

その地域内偏差値が出る高校受験と全国的な偏差値が出る大学受験の数値は大きく性質が異なります。そのため、高校の偏差値は大学受験では大体10程度マイナスされるイメージです。偏差値60の高校であれば、大学受験のボリュームゾーンは偏差値50の大学であり、偏差値50の高校であれば、大学受験のボリュームゾーンは偏差値40です。

こういったことを理解せずに、偏差値60の高校に入ったから、大学も偏差値60のMARCHは確実と思っているご家庭は意外と多いです。

しかし実際のMARCHボリュームゾーンは高校偏差値65〜70くらいの学生であり、思っている以上に名門高校の学生で占められます。

