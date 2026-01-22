¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¥Õ¥§¥¹³«ºÅÈ¯É½¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡¢¥¬¥é¥Ô¥³¤×¡Á¡¢¥Ý¥³¥Ý¥Ã¥Æ¥¤¥È¡¢¤°¡Á¥Á¥ç¥³¥é¥ó¥¿¥ó¤¬ÃÓÂÞ½¸¹ç¤Ø
¡¡NHK¤Î¶µ°é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹2026¡Ù¤¬¡¢4·î24Æü¡Á5·î6Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Í·Á·à¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡×¡Ê2022Ç¯¡Á¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¬¥é¥Ô¥³¤×¡Á¡×¡Ê2016Ç¯¡Á22Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥³¥Ý¥Ã¥Æ¥¤¥È¡×¡Ê2011Ç¯¡Á16Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤°¡Á¥Á¥ç¥³¥é¥ó¥¿¥ó¡×¡Ê2000Ç¯¡Á09Ç¯¡Ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Í·¤Ù¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÂç¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï2·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹2026
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1¡¡¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê¸²½²ñ´Û¥Ó¥ë4F Å¸¼¨¥Û¡¼¥ëB
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
ÎÁ¶â¡§ÍÎÁ
¡Ú¿Í·Á·à¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾Ò²ð
¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡§¥ë¥Á¡¼¥¿¡¢¤ß¤â¤â¡¢¤ä¤³¤í
¥¬¥é¥Ô¥³¤×¡Á¡§¥Á¥ç¥í¥ß¡¼¡¢¥¬¥é¥Ô¥³¡¢¥à¡¼¥à¡¼
¥Ý¥³¥Ý¥Ã¥Æ¥¤¥È¡§¥à¥ÆµÈ¡¢¥ß¡¼¥Ë¥ã¡¢¥á¡¼¥³¥Ö
¤°¡Á¥Á¥ç¥³¥é¥ó¥¿¥ó¡§¥¹¥×¡¼¡¢¥º¥º¡¢¥¢¥Í¥à¡¢¥¸¥ã¥³¥Ó
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
