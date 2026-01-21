あばれる君「20歳の時から底抜けに明るい」に高橋ひかる「もっと明るかったですよ、昔は」

女優の高橋ひかる（24歳）が、1月20日に放送されたラジオ番組「TOKYO SPEAKEASY」（TOKYO FM）に出演。タレント・あばれる君から「底抜けに明るい」と言われ、「もっと明るかったですよ、昔は」と語った。



バラエティ番組「ポケモンとどこいく！？」（テレビ東京系）に出演しているあばれる君と高橋ひかるがトークを行い、4年前に番組が始まった時、高橋は20歳だったという話が出ると、あばれる君は「20歳の時から底抜けに明るかったもんね」と振り返る。



高橋は「なんかもう、ずっと明るいですね。もっと明るかったですよ、昔は。騒がしかったので、その4年でチューニングして、やっと今この落ち着きを」と笑った。