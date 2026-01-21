反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演による＜青春回収ヒューマンコメディ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第２話が1月21日に放送される。

【写真】謎のポーズを取るマチルダ

脚本を手掛ける古沢良太さんは『コンフィデンスマンJP』や『リーガルハイ』などのヒット作で知られる。

吉井雄太、藤巻肇、菊原紀介は、見た目も性格もバラバラな凸凹３人組。中学時代は映画研究部でカンフー映画制作に夢中だった彼らも、今や51歳。三者三様に人生に行き詰まりを感じていた…。

そんなある日、「丹辺市の建設現場から人骨発見」のニュースが。少年時代を過ごした町の名前に心がザワついた紀介。２人に連絡し、37年ぶりに３人が再会して――。人生の迷子たちが、もう一度“青春の輝き”を取り戻す、笑って泣けるヒューマンコメディ。

主題歌はBialystocks『Everyday』。

＊以下、1月21日放送回のネタバレを含みます。

第２話あらすじ

中学の同級生・吉井雄太（反町隆史）、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）の３人は、カフェの店員・西野白馬（福本莉子）とともに人骨が発見された工事現場に忍び込む。

そこで発見したのは、中学時代の臨時教師・マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が使っていたのと同じボールペンだった…。

雄太たちは地元の警察署へ行き、鶴見巡査（濱尾ノリタカ）にマチルダの殺人について捜査するよう訴えるが、相手にされない。

自分たちで事件を調べようとするが、他に当時からの友人もおらず、記憶もあやふや。途方に暮れる３人を見かねた白馬はSNSで情報を求める。

洋子の話に呆然

一方、贈賄事件の容疑がかけられた雄太の謹慎は解けたものの、閑職に追いやられてしまう。

料理研究家である妻の絵美（野波麻帆）や高校生の娘・綾（三浦舞華）も事件の影響を受け、家の中は重たい空気に。



白馬のSNSに元クラスメートの石井洋子から連絡があった。４人は白馬が働くカフェで対面する。

再会を懐かしむ洋子だが、雄太たちは彼女を全く思い出せない。雄太がマチルダについて尋ねると、洋子いわく、彼女はアダルトビデオに出たり、愛人バンクに登録していた過去があり、それが学校にバレて辞めさせられたという。あまりの話に呆然とする３人。

そして、雄太の脳裏には妙な記憶が浮かぶ。当時、雄太と親しかったミンメイこと大葉灯里（泉有乃）とマチルダが決闘し、マチルダは殺されて沼に沈められたというのだ…。