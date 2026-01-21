Netflix、MAPPA戦略的パートナーシップ締結 複数の新規アニメプロジェクトの企画開発・製作進行
動画配信サービスを提供するNetflixは21日、アニメ『チェンソーマン』や『呪術廻戦』などの制作会社・MAPPAとの戦略的パートナーシップの締結を発表した。ストーリー開発からグッズ展開までグローバル市場を見据えた新たなプロジェクトを推進し、今現在も複数本開発が進んでいるMAPPA制作のアニメ作品を、世界190以上の国や地域に広がるNetflixメンバーに向けて独占配信する予定と発表した。
【動画】MAPPAの新作！公開された『チェンソーマン 刺客篇』PV
今回の提携を通じて、NetflixはMAPPAの制作したアニメを世界同時配信し、世界中のファンがリアルタイムでダイレクトに作品を楽しめる環境を提供していく。
MAPPAはこれまで、既存のアニメ制作の枠にとらわれず、クリエイターの自由な発想と情熱を大切にしながら、アニメ表現とビジネスの両面で新しい可能性に挑戦してきた。『チェンソーマン』では、スタジオ主導でIP開発やグッズ展開にも積極的に関与し、また『呪術廻戦』では、世界的なヒットを記録するなど、日本発アニメのグローバルでの躍進に大きく貢献。Netflixは、こうしたMAPPAの、スタジオ発の企画思想と主体性を起点とした作品を生み出していく姿勢に深く共感。
Netflixはこれまでにも、MAPPA制作の『賭ケグルイ双』や『らんま1/2』など、独自性の高い作品を世界に発信。新たなパートナーシップを介し、既に複数の新規アニメプロジェクトの企画開発・製作が進行している。
今回の提携を通じて、NetflixはMAPPAの制作したアニメを世界同時配信し、世界中のファンがリアルタイムでダイレクトに作品を楽しめる環境を提供。Netflixは「MAPPAとの取組を通じて、これまでスタジオが担ってきた創造の現場に深く敬意を払いながら、日本のアニメーションスタジオの可能性を最大化していきたいと考えており、今回のMAPPAとの協業深化は、スタジオの主体性を核とした、新しいアニメ制作・ビジネスモデルの一つの形になると考えています」と説明した。
■MAPPA代表取締役社長 大塚学コメント
これまでもNetflixとは様々な取り組みを行ってきましたが、今回の提携強化は、MAPPAが企業理念の一つとして掲げてきた「クリエイティブとビジネスの両面において自立したスタジオである」という考え方に基づくものです。
これからの日本のアニメーションスタジオは、グローバルな視点で視聴者のニーズを捉え、企画開発の段階から最終的な視聴者へのリーチ、さらには関連するビジネス展開に至るまで、主体的に責任を持ってリードしていくべきだと考えています。MAPPAとしても、より深くNetflixの配信およびビジネス展開にコミットし、長期的な視点でのWin-Winのパートナーシップを実現していきたいと考えています。
■Netflix コンテンツ部門 バイス・プレジデント 坂本和隆コメント
MAPPAは、これまでにない表現やチャレンジに果敢に取り組み、それを成し遂げてきた素晴らしいアニメスタジオです。私たちNetflixも、日本のアニメ作品を、世界中に広がるファンの皆さまに最高な形でお届けし、楽しんでいただきたいと考えています。
そのためには、クリエイターの情熱や挑戦を全力で支えることが不可欠です。 MAPPAの独創的な作品づくりと、Netflixのグローバルなリーチ、そして面白い作品を生み出すために欠かせない「挑戦する勇気」というお互いの強みを掛け合わせ、アニメの可能性をさらに広げていきたい。新たなストーリーを開発し、新しい表現を追求した作品を、世界中の視聴者に驚きや感動と共に直接届ける――そんな未来に向けて、MAPPAと歩み出せることを心から楽しみにしています。
日本のアニメがこれから、より自由に、面白く、大きく進化し、世界に日本から新たな作品と興奮をお届けできるよう、全力で取り組んでまいります。
日本発のアニメは今後も世界でますます存在感を高めていきます。
今回の提携を通じて、NetflixはMAPPAの制作したアニメを世界同時配信し、世界中のファンがリアルタイムでダイレクトに作品を楽しめる環境を提供していく。
MAPPAはこれまで、既存のアニメ制作の枠にとらわれず、クリエイターの自由な発想と情熱を大切にしながら、アニメ表現とビジネスの両面で新しい可能性に挑戦してきた。『チェンソーマン』では、スタジオ主導でIP開発やグッズ展開にも積極的に関与し、また『呪術廻戦』では、世界的なヒットを記録するなど、日本発アニメのグローバルでの躍進に大きく貢献。Netflixは、こうしたMAPPAの、スタジオ発の企画思想と主体性を起点とした作品を生み出していく姿勢に深く共感。
Netflixはこれまでにも、MAPPA制作の『賭ケグルイ双』や『らんま1/2』など、独自性の高い作品を世界に発信。新たなパートナーシップを介し、既に複数の新規アニメプロジェクトの企画開発・製作が進行している。
今回の提携を通じて、NetflixはMAPPAの制作したアニメを世界同時配信し、世界中のファンがリアルタイムでダイレクトに作品を楽しめる環境を提供。Netflixは「MAPPAとの取組を通じて、これまでスタジオが担ってきた創造の現場に深く敬意を払いながら、日本のアニメーションスタジオの可能性を最大化していきたいと考えており、今回のMAPPAとの協業深化は、スタジオの主体性を核とした、新しいアニメ制作・ビジネスモデルの一つの形になると考えています」と説明した。
■MAPPA代表取締役社長 大塚学コメント
これまでもNetflixとは様々な取り組みを行ってきましたが、今回の提携強化は、MAPPAが企業理念の一つとして掲げてきた「クリエイティブとビジネスの両面において自立したスタジオである」という考え方に基づくものです。
これからの日本のアニメーションスタジオは、グローバルな視点で視聴者のニーズを捉え、企画開発の段階から最終的な視聴者へのリーチ、さらには関連するビジネス展開に至るまで、主体的に責任を持ってリードしていくべきだと考えています。MAPPAとしても、より深くNetflixの配信およびビジネス展開にコミットし、長期的な視点でのWin-Winのパートナーシップを実現していきたいと考えています。
■Netflix コンテンツ部門 バイス・プレジデント 坂本和隆コメント
MAPPAは、これまでにない表現やチャレンジに果敢に取り組み、それを成し遂げてきた素晴らしいアニメスタジオです。私たちNetflixも、日本のアニメ作品を、世界中に広がるファンの皆さまに最高な形でお届けし、楽しんでいただきたいと考えています。
そのためには、クリエイターの情熱や挑戦を全力で支えることが不可欠です。 MAPPAの独創的な作品づくりと、Netflixのグローバルなリーチ、そして面白い作品を生み出すために欠かせない「挑戦する勇気」というお互いの強みを掛け合わせ、アニメの可能性をさらに広げていきたい。新たなストーリーを開発し、新しい表現を追求した作品を、世界中の視聴者に驚きや感動と共に直接届ける――そんな未来に向けて、MAPPAと歩み出せることを心から楽しみにしています。
日本のアニメがこれから、より自由に、面白く、大きく進化し、世界に日本から新たな作品と興奮をお届けできるよう、全力で取り組んでまいります。
日本発のアニメは今後も世界でますます存在感を高めていきます。