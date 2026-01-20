昨年のＭ−１王者のお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が２０日、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」２時間スペシャルに出演し、昨年８月に結婚していたことを電撃発表した。お相手は一般女性で２年ほどの同せい生活を経て、ゴールインした。

この日、結婚の話題になり、ＭＣの東野幸治が「きむら君は結婚してるの？」と聞くと「してないですね」と答えたきむら。東野がさらに「赤木君は？」と聞くと、赤木は「そ〜うですね…」と口ごもった。

ここで、きむらが「時間、いいですか？」と言うと、赤木は「あの…、結婚しまして、私」といきなり口に。きむらが「ここ、初です」と明かした。

「今年（２０２５年）の８月に結婚しまして。公表してない」と赤木。「僕も知らなくて。Ｍ―１の決勝行って、密着のカメラがあって、ディレクターさんが『赤木さんのご自宅も撮らせていただいていいですかね？』って言った時に（赤木が）『まあ、でも、奥さんがいるんで』って言うんで、僕、『えっ？ 奥さん？』ってなって。僕は４か月後くらいに知ったんですよ」と、きむらは“発覚”の瞬間を明かした。

赤木は「言うタイミングがなくて…」とつぶやき、一斉に「あるやろ！」のツッコミを浴びた。

「２年くらい一緒に住んでて」と明かした赤木。妻はＭ−１決勝の会場でも「たまたま観覧（の抽選）で当たって」客席で観覧していたという。出演者から「かわいい？」と聞かれた赤木は「かわいいっす。もちろん」と笑顔でのろけた。

東野は「あかん、あかん、あかん！ ウソやん！」と大興奮。赤木に「オンエアまで、どの番組にも言わんといて」と懇願した。「フットボールアワー」後藤輝基も「（Ｍ―１を観覧しているなんて）今まで、そんな話聞いたことないわ」と驚いていた。

赤木は番組収録での突然の発表について「会社（吉本興業）には言っていて。いつ、発表するかって。ウソつくのも変だから聞かれたタイミングで（答えようと）って。今、聞かれたんで言うしかなくて。ほんま、たまたま」と正直に答えていた。