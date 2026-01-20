昨年3月にTJ手術で全休→完全復活へ

オリックスの吉田輝星投手が完全復活へ向けて、衝撃の速球を披露した。20日に自身のインスタグラムを更新し、トミー・ジョン手術から約10か月半が経過した現在の投球動画を公開。唸りを上げる剛球に、SNS上のファンからは「火の玉ボール」「甲子園の時のような、浮き上がるようなストレート」と驚愕と歓喜の声が入り乱れている。

リハビリは着実に進んでいた。吉田は自身のSNSで「10ヶ月半 安定して140前後投げれるようになってきました」と報告。動画内では、打席付近に設置されたカメラの目線で、捕手のミットへ吸い込まれるような伸びのある直球を披露した。昨年3月にトミー・ジョン手術を受け、2025年シーズンを全休。苦しいリハビリ生活を乗り越え、かつての球威は着実に復活を見せてきたようだ。

この投稿にファンは即座に反応。SNSでは「嬉しい角度のピッチング動画」！「ただただ凄いです。尊敬してしまう」「速い！ 凄い！」「順調で嬉しい！」「もうすぐキャンプですね。楽しみ」と、復活のマウンドを待ちきれないファンの熱量が爆発している。

日本ハムから移籍した2024年には、50試合に登板して4勝0敗14ホールド、防御率3.32とブルペンを支えた右腕。吉田自身はインスタグラムに「寒い時はまだまだ使い物になりません。笑」とジョークを交えつつも、「キャンプも頑張るぞー」と復活への気合を滲ませていた。（Full-Count編集部）