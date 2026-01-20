プロ野球の12球団監督会議が20日、都内のホテルで開催され、フリートークで「タイブレーク制」が議論された。昨年から2軍戦で導入。延長10回から無死二塁と無死一、二塁の両パターンでデータが集められた。

座長を務めたソフトバンク・小久保監督が「1軍で導入するかどうかは、今年どうこうの話ではないけど、国際大会、メジャーを見ても導入されている。近いうちに導入されてもおかしくない」と議題に挙げた。

昨年まで2軍監督だったヤクルト・池山監督、ロッテ・サブロー監督や同会議に出席した稲葉2軍監督らから、実際に采配した感想や意見が吸い上げられた。メリットとして勝敗が決することや、試合時間の短縮に効果的という点が挙がった。一方で、阪神・藤川監督は投手の負担を懸念したという。ピンチで登板して負けが付くことでメンタル面を心配する声も挙がった。

サブロー監督は「非常に面白かった」と感想。小久保監督は「私は賛成です。国際大会が提要しているのであれば、したほうが球界の発展につながる」と意見した。日本ハム・新庄監督は「僕は賛成派。監督の腕の見せ所。ピッチャーは抑えたらかっこいいよね、逆に」と肯定的だった。